Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu și plasarea ei în arest la domiciliu. Aceeași decizie a fost luată și pentru Gheorghe Iscru, individul care pretindea că este general SIE.

Adriana Georgescu, în arest la domiciliu

Inițial, în 29 ianuarie Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a avocatei Adriana Georgescu și a lui Gheorghe Iscru pentru 30 de zile. La o săptămână distanță, Curtea Supremă a decis că e mai bine ca cei doi să stea în confortul casei lor.

„Dispune luarea faţă de inculpaţii Georgescu Adriana-Mihaela şi Iscru Gheorghe măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 22 de zile, începând cu data de 05.02.2026 până în data de 27.02.2026, inclusiv.”, conform deciziei ICCJ.

De altfel, s-a observat încă din prima zi că avocatei luând mită nu îi priește spațiul închis. Femeii i s-a făcut rău în arest și a fost nevoie să fie transferată la spitalul penitenciarului. Unde a și rămas până la decizia de plasare în arest preventiv.

Cât timp este în arest la domiciliu Adriana Georgescu trebuie să să se prezinte la poliție atunci când este chemată și să nu comunice cu celălalt inculpat din dosar, Gheorghe Iscru.

S-a lăudat singură și a ajuns pe mâna DNA

Avocata Adriana Georgescu şi Gheorghe Iscru au fost prinşi în flagrant de procurori în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro pe care ar fi pretins-o de la un om de afaceri din Constanţa, Jean-Paul Tucan, și el membru PNL.

Dosarul este mult mai stufos însă. Sau cel puțin așa pare. Femeia se lăuda cu tot felul de nume „grele” pe care le are „mână. Oameni care, spunea avocata, fac orice pentru ea.

din dosarul avocatei Adriana Georgescu arată cum femeia se lăuda că îi cunoaște pe toți liderii din PNL, pe Nicușor Dan, pe Ilie Bolojan, pe Ciprian Ciucu. Dar are legături și la șeful DNA și la interlopi. Iar procurorii au ascultat-o până au arestat-o.