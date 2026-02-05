B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu

Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. „Femeia fatală” din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu

Adrian A
05 feb. 2026, 17:28
Avocata Adriana Georgescu a plecat din pușcărie. Femeia fatală din PNL, trimisă acasă de judecători. E în arest la domiciliu
Cuprins
  1. Adriana Georgescu, în arest la domiciliu
  2. S-a lăudat singură și a ajuns pe mâna DNA

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis eliberarea din arest preventiv a avocatei Adriana Georgescu și plasarea ei în arest la domiciliu. Aceeași decizie a fost luată și pentru Gheorghe Iscru, individul care pretindea că este general SIE.

Adriana Georgescu, în arest la domiciliu

Inițial, în 29 ianuarie Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a avocatei Adriana Georgescu și a lui Gheorghe Iscru pentru 30 de zile. La o săptămână distanță, Curtea Supremă a decis că e mai bine ca cei doi să stea în confortul casei lor.

„Dispune luarea faţă de inculpaţii Georgescu Adriana-Mihaela şi Iscru Gheorghe măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 22 de zile, începând cu data de 05.02.2026 până în data de 27.02.2026, inclusiv.”, conform deciziei ICCJ.

De altfel, s-a observat încă din prima zi că avocatei prinsă în flagrant luând mită nu îi priește spațiul închis. Femeii i s-a făcut rău în arest și a fost nevoie să fie transferată la spitalul penitenciarului. Unde a și rămas până la decizia de plasare în arest preventiv.

Cât timp este în arest la domiciliu Adriana Georgescu trebuie să să se prezinte la poliție atunci când este chemată și să nu comunice cu celălalt inculpat din dosar, Gheorghe Iscru.

S-a lăudat singură și a ajuns pe mâna DNA

Avocata Adriana Georgescu şi Gheorghe Iscru au fost prinşi în flagrant de procurori în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă totală de 500.000 de euro pe care ar fi pretins-o de la un om de afaceri din Constanţa, Jean-Paul Tucan, și el membru PNL.

Dosarul este mult mai stufos însă. Sau cel puțin așa pare. Femeia se lăuda cu tot felul de nume „grele” pe care le are „mână. Oameni care, spunea avocata, fac orice pentru ea.

Mai multe stenograme din dosarul avocatei Adriana Georgescu arată cum femeia se lăuda că îi cunoaște pe toți liderii din PNL, pe Nicușor Dan, pe Ilie Bolojan, pe Ciprian Ciucu. Dar are legături și la șeful DNA și la interlopi. Iar procurorii au ascultat-o până au arestat-o.

Tags:
Citește și...
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Eveniment
Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Eveniment
Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
Eveniment
Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
Eveniment
VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Eveniment
Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Eveniment
Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Eveniment
Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București
Eveniment
Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Eveniment
Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
Ultima oră
17:52 - Orașul din România care surprinde pe toată lumea. Un apartament cu trei camere costă doar 15.000 de euro
17:34 - Profesor arestat pentru agresiune sexuală. A sărutat o fetiță de 13 ani pe holul școlii
17:29 - Cum reduci costurile la utilități în sezonul rece fără să renunți la confort
17:07 - VIDEO: Ministrul Apărării bagă procurorii anticorupție în Armată. Miruță a sesizat DNA în urma unui control la Batalionul 52 Geniu Tisa de la Satu Mare. A găsit până și o rețea ilegală de magazine
17:04 - Judecătoarea Ionela Tudor s-a pensionat. Magistrata cunoscută pentru replica „M-a sunat Lia” se retrage din sistem
16:57 - Tentativă de sinucidere la secția de poliție. Bucureșteanul reținut pentru sechestrarea fostei iubite și a copilului a fost salvat în ultimul moment
16:33 - Germania taxează platformele de streaming. Cel puțin 8% din venituri merg spre industria cinematografică
16:30 - Este scandal în Guvern pe concediile medicale. Ministrul Sănătății se ceartă cu Ilie Bolojan. Ce spune Rogobete despre neplata primei zile de concediu
16:19 - Cazurile de gripă iau amploare. INSP anunță 11 decese într-o singură săptămână. București, Prahova și Constanța, cele mai afectate zone
15:53 - Construcții Erbașu, despre extinderea Magistralei M4 de metrou: Pentru noi e un angajament pe termen lung față de oameni și față de viitorul infrastructurii de transport din București