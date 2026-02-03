Avocata Adriana Georgescu a fost transportată de urgență la Spitalul Penitenciar Rahova după ce a reclamat dureri intense la un picior. Femeia, surprinsă în momentul în care primea 60.000 de euro șpagă de la un om de afaceri, ar fi fost diagnosticată cu hernie de către medicii spitalului. Aceasta se află în arest preventiv, iar starea ei de sănătate a necesitat intervenția rapidă a ambulanței, potrivit Știripesurse.

Ce acuzații aduce DNA avocatei Adriana Georgescu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins în flagrant, miercuri, o avocată membră PNL, într-un dosar ce vizează promisiuni de intervenții în Justiție și la nivel guvernamental, contra unor sume de bani. După flagrant, atât Adriana Georgescu, cât și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În stenogramele dosarului apar nume importante precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban. Mai mult, pe rețelele sociale, avocata postase numeroase fotografii alături de politicieni celebri.

Ce sume de bani ar fi primit avocata Georgescu și ce promitea

Potrivit DNA, în intervalul octombrie-decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi pretins mai multe sume de bani unei persoane care a devenit martor în dosar, direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul. În cursul lunii octombrie, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei.

Ce influență susținea că are avocata Georgescu

Avocata susținea că poate influența decizii la nivel înalt în Partidul Național Liberal. „Prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați” și promitea „efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu”. Concret, era vorba despre soluționarea favorabilă a două dosare penale, unul aflat în instrumentare la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București , în care martorul avea calitatea de inculpat, conform .

Pe de altă parte, Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat pe 30 ianuarie că nu o cunoaște pe Adriana Georgescu, avocata care i-a spus investigatorului DNA că are intrare la premier și președinte pentru a rezolva dosare penale.