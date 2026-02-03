B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat

Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat

Ana Maria
03 feb. 2026, 15:57
Avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro șpagă, dusă la spital. Ce s-a întâmplat
Cuprins
  1. Ce acuzații aduce DNA avocatei Adriana Georgescu
  2. Ce sume de bani ar fi primit avocata Georgescu și ce promitea
  3. Ce influență susținea că are avocata Georgescu

Avocata Adriana Georgescu a fost transportată de urgență la Spitalul Penitenciar Rahova după ce a reclamat dureri intense la un picior. Femeia, surprinsă în momentul în care primea 60.000 de euro șpagă de la un om de afaceri, ar fi fost diagnosticată cu hernie de către medicii spitalului. Aceasta se află în arest preventiv, iar starea ei de sănătate a necesitat intervenția rapidă a ambulanței, potrivit Știripesurse.

Ce acuzații aduce DNA avocatei Adriana Georgescu

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au prins în flagrant, miercuri, o avocată membră PNL, într-un dosar ce vizează promisiuni de intervenții în Justiție și la nivel guvernamental, contra unor sume de bani. După flagrant, atât Adriana Georgescu, cât și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

În stenogramele dosarului apar nume importante precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu și Ludovic Orban. Mai mult, pe rețelele sociale, avocata postase numeroase fotografii alături de politicieni celebri.

Ce sume de bani ar fi primit avocata Georgescu și ce promitea

Potrivit DNA, în intervalul octombrie-decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi pretins mai multe sume de bani unei persoane care a devenit martor în dosar, direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul. În cursul lunii octombrie, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei.

Ce influență susținea că are avocata Georgescu

Avocata susținea că poate influența decizii la nivel înalt în Partidul Național Liberal. „Prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați” și promitea „efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu”. Concret, era vorba despre soluționarea favorabilă a două dosare penale, unul aflat în instrumentare la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București , în care martorul avea calitatea de inculpat, conform Știripesurse.

Pe de altă parte, Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat pe 30 ianuarie că Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu, avocata care i-a spus investigatorului DNA că are intrare la premier și președinte pentru a rezolva dosare penale.

Tags:
Citește și...
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Eveniment
Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Eveniment
Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Eveniment
Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas
Eveniment
Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas
Cluj: Minor reținut după ce a lovit cu cuțitul un alt adolescent, într-o stație de autobuz
Eveniment
Cluj: Minor reținut după ce a lovit cu cuțitul un alt adolescent, într-o stație de autobuz
Instanța a decis. Ce se întâmplă cu Horațiu Potra, aflat în arest preventiv
Eveniment
Instanța a decis. Ce se întâmplă cu Horațiu Potra, aflat în arest preventiv
Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează
Eveniment
Avocatul Poporului a contestat la CCR OUG 91/2025, care prevede neplata primei zile de concediu medical. Ce urmează
O schimbare importantă se pregătește în România. Alimentele ar putea avea două date pe etichetă
Eveniment
O schimbare importantă se pregătește în România. Alimentele ar putea avea două date pe etichetă
Un bărbat a ales să dispară din lume timp de un an. Iată care este motivul
Eveniment
Un bărbat a ales să dispară din lume timp de un an. Iată care este motivul
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Eveniment
Suspiciuni grave legate de chatbotul Grok. Autoritățile franceze anchetează platforma X
Ultima oră
17:09 - Kelemen Hunor iese la atac. „Suntem irelevanți. Președintele trebuie să facă ceva, să aibă inițiativă. Ne luăm după alții și ne blocăm”
16:56 - Decizie favorabilă la ICCJ pentru Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domiciliu în Italia. Ce s-a hotărât
16:34 - Un român și un grec, arestați. Sunt acuzați de tentativă de sabotaj asupra unor nave militare în Hamburg. Cum au acționat cei doi
16:34 - Anunț ANPIS despre plata alocațiilor pentru copii. Când încep plățile aferente lunii ianuarie
16:31 - Drama prin care trece Otilia Bilionera. De ce nu poate deveni mamă pe cale naturală
16:28 - Noi stenograme din ședința PNL. Ciprian Ciucu, acuzații grave. „Cât mă mai lăsați singur?” Cum joacă PSD împotriva lui Ciucu în Consiliul General
15:58 - Ședințele online au fost desființate la Senat, nu și la Camera Deputaților. Senatorii care nu vin fizic la muncă vor fi sancționați
15:52 - Newsweek: Pensiile au crescut cu 38 lei din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei. Viața, cu 600 lei mai scumpă
15:46 - Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
15:45 - Secretul unui desert simplu, ieftin și incredibil de gustos. Descoperă cum se face prăjitura Ștefan Bănică, pas cu pas