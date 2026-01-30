Guvernul dezminte orice legătură. Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a declarat vineri că Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu, avocata care i-a spus investigatorului DNA că are intrare la premier și președinte pentru a rezolva dosare penale.

Guvernul dezminte orice legătură. Ce a precizat purtătoarea de cuvânt

Potrivit Guvernului, imaginile în care Ilie Bolojan apare alături de diverse persoane nu indică nicio relație personală sau profesională.

„Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Georgescu, nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa, nu a primit-o audiență. La evenimentele publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru. Sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații, cu cei care doresc să se fotografieze cu premierul, ceea ce nu înseamnă sub nicio formă o relație directă, o relație personală cu acele persoane”, a declarat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, potrivit .

Ce spun stenogramele apărute în dosarul Adrianei Georgescu

Clarificările vin după ce în spațiul public au apărut mai multe din ancheta procurorilor DNA, din care reiese că avocata Adriana Georgescu s-ar fi lăudat că poate influența conducerea statului, deși aceste afirmații nu ar avea nicio bază reală. În discuțiile interceptate, aceasta ar fi invocat inclusiv numele primarului Ciprian Ciucu, în contextul campaniei electorale pentru Primăria Generală, pentru a solicita bani.

„Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, apare într-una dintre stenogramele făcute publice.

De ce a fost arestată avocata Adriana Georgescu

Joi, Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant în timp ce primea mită de la omul de afaceri Jean Paul Tucan. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întreaga rețea de influență invocată de aceasta.

Până în acest moment, primarul Ciprian Ciucu nu a transmis niciun punct de vedere cu privire la folosirea numelui său în acest dosar.