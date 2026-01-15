B1 Inregistrari!
Avocata Silvia Uscov anunță că Dacian Dragoș este incompatibil să exercite funcția de judecător CCR. Ce documente a prezentat membra AUR

15 ian. 2026
Avocata și membră AUR, Silvia Uscov, a publicat pe Facebook câteva documente prin care arată că Dacian Dragoș, judecător la Curtea Constituțională, este și administrator al unei firme, ceea ce contravine statutului său. Conform Constituției, funcția de judecător CCR este incompatibilă cu orice altă activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice în învățământul juridic superior.

Ce roluri are Dacian Dragoș în afara CCR

Potrivit documentelor prezentate de Uscov, magistratul deține calitatea de administrator în nume propriu și este reprezentantul unei fundații care este asociată în societatea RADONCONTROL S.A.

Ce alte controverse există legate de Dacian Dragoș

Pe lângă acuzația de incompatibilitate, avocata amintește că Dacian Dragoș este investigat pentru o posibilă infracțiune comisă în perioada 2024-2025, anterior numirii sale la CCR. În același timp, ea subliniază că acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie finală a instanței.

Ce solicită avocata AUR în acest caz

Silvia Uscov a cerut Curții de Apel București să suspende deciziile de numire a lui Dacian Dragoș și a altui judecător, Mihai Busuioc, ambii numiți în vara anului trecut. Ea consideră că Agenția Națională de Integritate (ANI) trebuie să demareze urgent o anchetă în acest caz.

„BREAKING NEWS! Jud. CCR Dacian Dragoș este incompatibil în prezent să exercite funcția de judecător CCR.

Art. 144 din Constituție spune ca “Funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.”

Dl jud. Dacian Dragoș deține calitatea de administrator în nume propriu și este reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în societatea RADONCONTROL S.A.

Agentia Nationala de Integritate (ANI) trebuie sa efectueze cercetări de îndată.

Deci, pe lângă dezvăluirile de ieri, legate de faptul ca acest judecător ar fi săvârșit o infracțiune în perioada 2024-2025 până la numirea lui (subliniez ca îi apar și dumnealui prezumția de nevinovăție, urmând ca PICCJ să se autosesizeze dacă e cazul și o instanță să stabilească dacă e sau nu vinovat), iată ca nici în prezent acesta nu este în regulă.

Deci întreaga intrigă cu acordarea termenelor de judecată la CAB, ca au fost prea rapide, deși s-au acordat conform legii, asta trebuia să ascundă?”, a scris Silvia Uscov pe Facebook.

Cum comentează Silvia Uscov legat de termenele de judecată

Avocata sugerează că acuzațiile privind rapiditatea acordării termenelor de judecată la Curtea de Apel București ar fi fost folosite pentru a acoperi aceste nereguli legate de judecătorul Dacian Dragoș.

