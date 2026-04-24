Un accident feroviar grav s-a produs, joi,23 aprilie, în apropiere de Copenhaga, capitala Danemarcei. , iar mai mulți pasageri, între care și doi români au fost răniți.

Cei doi români care au fost implicaţi într-un accident feroviar produs joi în apropiere de Copenhaga sunt în afara oricărui pericol. , Oana Țoiu, a transmis că aceștia nu au suferit răni grave. Totodată, ea a ținut să mulțumească autorităților daneze pentru promptitudinea de care au dat dovadă în actualizarea informațiilor cu privire la situația acestora.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineaţă, 23 aprilie, în Danemarca, între localităţile Hillerod şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicaţi şi doi cetăţeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol. Transmitem autorităţilor daneze mulţumiri pentru modul profesionist în care au ţinut legătura cu noi şi însănătoşiri grabnice celor răniţi”, a transmis , într-o postare pe Facebook.

Două trenuri locale s-au ciocnit frontal, provodând rănirea a 17 persoane, după cum a transmis pentru Reuters. Coliziunea a provocat avarii extinse în partea din faţă a ambelor trenuri, cabinele fiind complet deformate şi zdrobite sub impact. Parbrizele şi geamurile au fost făcute ţăndări.

Acest accident feroviar s-a produs la circa 40 de kilometri nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat.