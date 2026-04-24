Accident feroviar la Copenhaga. Precizările MAE despre românii implicați

Adrian Teampău
24 apr. 2026, 07:42
Sursă Foto: Facebook - Oana Țoiu
Cuprins
  1. Doi români implicați într-un accident feroviar
  2. Incident feroviar în Danemarca

Un accident feroviar grav s-a produs, joi,23 aprilie, în apropiere de Copenhaga, capitala Danemarcei. Două trenuri locale s-au ciocnit frontal, iar mai mulți pasageri, între care și doi români au fost răniți. 

Doi români implicați într-un accident feroviar

Cei doi români care au fost implicaţi într-un accident feroviar produs joi în apropiere de Copenhaga sunt în afara oricărui pericol. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că aceștia nu au suferit răni grave. Totodată, ea a ținut să mulțumească autorităților daneze pentru promptitudinea de care au dat dovadă în actualizarea informațiilor cu privire la situația acestora.

„În accidentul feroviar care a avut loc joi dimineaţă, 23 aprilie, în Danemarca, între localităţile Hillerod şi Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri nord de Copenhaga, au fost implicaţi şi doi cetăţeni români. Sunt bine, în afara oricărui pericol. Transmitem autorităţilor daneze mulţumiri pentru modul profesionist în care au ţinut legătura cu noi şi însănătoşiri grabnice celor răniţi”, a transmis Oana Ţoiu, într-o postare pe Facebook.

Două trenuri locale s-au ciocnit frontal, provodând rănirea a 17 persoane, după cum a transmis serviciul danez de urgenţă pentru Reuters. Coliziunea a provocat avarii extinse în partea din faţă a ambelor trenuri, cabinele fiind complet deformate şi zdrobite sub impact. Parbrizele şi geamurile au fost făcute ţăndări.

Incident feroviar în Danemarca

Acest accident feroviar s-a produs la circa 40 de kilometri nord de Copenhaga, pe o linie feroviară care leagă oraşele Hillerod şi Kagerup, a declarat poliţia într-un comunicat.

La locul accidentului au fost mobilizate rapid echipaje de intervenție și salvare, care au acordat îngrijiri victimelor și au securizat zona.

În paralel, a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea și cine se face responsabil de acest incident.

