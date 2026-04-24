Vremea începe să se încălzească, de vineri, 24 , însă ploile vor continua în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie ( ) a emis prognoza pentru începutul de weekend.

încep să crească în sud, sud-est și parțial în zona centrală a țării, vineri, 24 aprilie. În restul regiunilor, temperaturile se vor menține apropiate celor din ziua precedentă. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar ploile vor apărea doar izolat, sub formă slabă. Vremea se va menține rece și se vor înregistra precipitații mixte la altitudini, cu o probabilitate mai ridicată în nordul Carpaților Orientali.

pentru vineri, 24 aprilie, arată că temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 22 de grade. Valorile termice minime vor coborî până la – 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe litoralul Mării Negre, temperaturile minime vor fi mai ridicate, aproape de limita minimă temperaturilor maxime. Concret, se vor înregistra undeva în jur de 10 grade Celsius.

Dimineața și noaptea, izolat, pot apărea ceață și brumă.

Potrivit estimărilor meteorologilor, vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare pe durata zilei. Se așteaptă ca viteza vântului să crească în zona montană înaltă, unde poate atinge 70–90 km/h. Vântul va mai avea intensificări și în Maramureș, Transilvania, local în Moldova, vestul și sud-vestul Olteniei, dar și izolat în alte regiuni, cu viteze de 40–50 km/h.

Ce arată prognoza pentru București

În Capitală, vremea va fi în general frumoasă, cu cer variabil și perioade de cer senin. Acest lucru se va putea observa, cu precădere, dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile maxime vor ajunge la 20–21 de grade, iar cele minime se vor situa între 7 și 8 grade. Vor fi temperaturi mai scăzute, spre 4 grade, în zonele din apropierea orașului.