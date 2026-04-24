Un cutremur de magnitudine 5,8 s-a produs în largul coastelor insulei Creta.

Cutremur în largul insulei Creta

Arhipelagul grec, una dintre destinațiile turistice preferate de români, se confruntă periodic cu . Un astfel de cutremur, cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri dimineaţă în largul coastelor Cretei, în Grecia. Informația a fost confirmată oficial, de Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS), după cum transmite AFP.

Această mișcare seismică a fost detectată, de seismografe, la ora locală 06:18 (03:18 GMT), la o adâncime de 12 kilometri, la aproximativ 11,5 kilometri sud-est de oraşul cretan Ierapetra, a precizat .

Un alt seism, a avut loc la începutul lunii martie, în nord-vestul Greciei. Seimologii au indicat o magnitudine de 5,3. Din fericire, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale importante.

O zonă seismică foarte activă

Potrivit unui studiu publicat în luna noiembrie în revista Scientific Data, au fost înregistrate peste 2.000 de urme de falii seismice active în Grecia. Acestea sunt descrise în cadrul bazei de date Active Faults Greece (AFG). Un cutremur, de mai mare sau mai mică intensitate, este posibil oricând, așa cum se poate întâmpla, în România, în zona seismică Vrancea.

De altfel, arhipelagul grec, foarte apreciat de turişti, a fost afectat în 2025 de numeroase cutremure. Un astfel de seism, cu o magnitudine de 5,3, a fost înregistrat în luna iunie. Mișcarea provocat pagube la mai multe mânăstiri de pe Muntele Athos, în zona de nord a Greciei.

Un alt punct de intensitate seismică este situat în jurul insulei Santorini, o altă destinație turistică renumită din Grecia. În ultimii ani, în zonă s-a înregistrat o activitate tectonică tot mai crescută. Din cauza cutremurelor repetate, numeroși localnici au decis să se mute și evazueze zona.

Ultimul cutremur mortal din arhipelag a avut loc în octombrie 2020 pe insula Samos, între Grecia și Turcia. Înregistrat cu o magnitudine de 7 grade, a ucis două persoane în Samos și peste 100 în orașul port turc Izmir.