B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian Teampău
24 apr. 2026, 08:49
Foto: Pixabay
Cuprins
Un cutremur de magnitudine 5,8 s-a produs în Marea Mediterană, în largul coastelor insulei Creta. Seismologii au înregistrat datele caracteristice acestei mișcări seismice. 

Cutremur în largul insulei Creta

Arhipelagul grec, una dintre destinațiile turistice preferate de români, se confruntă periodic cu mișcări tectonice. Un astfel de cutremur, cu magnitudinea de 5,8 s-a produs vineri dimineaţă în largul coastelor Cretei, în Grecia. Informația a fost confirmată oficial, de Serviciul geologic al Statelor Unite (USGS), după cum transmite AFP.

Această mișcare seismică a fost detectată, de seismografe, la ora locală 06:18 (03:18 GMT), la o adâncime de 12 kilometri, la aproximativ 11,5 kilometri sud-est de oraşul cretan Ierapetra, a precizat USGS.

Un alt seism, a avut loc la începutul lunii martie, în nord-vestul Greciei. Seimologii au indicat o magnitudine de 5,3. Din fericire, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale importante.

O zonă seismică foarte activă

Potrivit unui studiu publicat în luna noiembrie în revista Scientific Data, au fost înregistrate peste 2.000 de urme de falii seismice active în Grecia. Acestea sunt descrise în cadrul bazei de date Active Faults Greece (AFG). Un cutremur, de mai mare sau mai mică intensitate, este posibil oricând, așa cum se poate întâmpla, în România, în zona seismică Vrancea.

De altfel, arhipelagul grec, foarte apreciat de turişti, a fost afectat în 2025 de numeroase cutremure. Un astfel de seism, cu o magnitudine de 5,3, a fost înregistrat în luna iunie. Mișcarea  provocat pagube la mai multe mânăstiri de pe Muntele Athos, în zona de nord a Greciei.

Un alt punct de intensitate seismică este situat în jurul insulei Santorini, o altă destinație turistică renumită din Grecia. În ultimii ani, în zonă s-a înregistrat o activitate tectonică tot mai crescută. Din cauza cutremurelor repetate, numeroși localnici au decis să se mute și evazueze zona.

Ultimul cutremur mortal din arhipelag a avut loc în octombrie 2020 pe insula Samos, între Grecia și Turcia. Înregistrat cu o magnitudine de 7 grade, a ucis două persoane în Samos și peste 100 în orașul port turc Izmir.

Tags:
Ultima oră
10:47 - Momente de panică pentru Tudor Gheorghe. A leșinat în camera de hotel din Iași și a ajuns de urgență la spital
10:43 - Statisticile oficiale confirmă declinul pieței auto. Cifra de afaceri s-a redus cu 3% în primele două luni
10:19 - Luna nu mai e doar un vis. Oameni ar putea trăi și munci acolo în mai puțin de 10 ani. Ce spune șeful unei companii spațiale
10:08 - S-a încheiat perioada de acalmie. Prețurile carburanților își reiau creșterea. Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri
09:44 - Un bărbat din Neamț a fost împușcat mortal de forțele SAS după ce a deschis focul asupra acestora. Ce spun autoritățile
09:42 - Emmanuel Macron renunță la politică. Ce va face după încheierea mandatului la Elysee
09:20 - Fostul șef al SIS, predat autorităților moldovene. Alexandru Bălan este acuzat de spionaj în favoarea Belarus
09:13 - Cămin de bătrâni ilegal, închis în Sectorul 2. Nereguli grave și sancțiuni de 120.000 de lei
08:56 - Schimbare importantă pe litoral! ANPC vine cu o recomandare în favoarea nefumătorilor. Ce ar putea apărea pe plaje în această vară
08:27 - Bișniță sub umbrela FIFA. Aproape 2,3 milioane de dolari, prețul unui bilet la finala Cupei Mondiale