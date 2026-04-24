Emmanuel Macron a anunțat că nu va mai face politică după ce își va încheia cel de-al doilea de președinte al Franței. Confruntat cu numeroase crize interne, el este foarte contestat de proprii cetățeni.

Anunțul lui Emmanuel Macron

a anunțat că nu va mai face după ce-și va încheia mandatul și va părăsi , în 2027. Emmanuel Macron se află de zece ani la conducerea Franței, iar mandatele sale au fost extrem de contestate în interiorul țării, relatează agenţia France Presse. El a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la şcoala franceză din Nicosia, înaintea unui summit informal al Uniunii Europene.

„Am făcut politică înainte şi nu o voi face după aceea”, a spus Macron.

Potivit spuselor sale, cel mai dificil lucru din ultima parte celui de-al doilea mandat este să-și apere bilanțul. Totodată, încearcă să găseasă energie pentru a relua acele lucruri care nu i-au reușit. Președintele francez i-a răspuns, astfel, unui elev care l-a întrebat când „a dorit să fie preşedinte”

„Mi-am iubit ţara întotdeauna şi sunt mereu interesat de viaţa ţării mele, dar asta nu face din tine un preşedinte. (…) Mi-am dorit ca ideile mele să se poată concretiza. Mi-am spus că putem schimba lucrurile mai bine şi mai rapid şi de aceea am lansat o mişcare politică, după care am ajuns la preşedinţia ţării”, a răspuns Macron.

Două mandate tumultoase

Mandatele prezidențiale ale lui Emmanuel Macron au fost marcate de criza mişcării „vestelor galbene”, declanşată la finalul lui 2018. Această mișcare de protest a fost declanșată de măsurile luate cu privire la schimbarea sistemului de pensii. Guvernul său a majorat vârsta legală de pensionare la 64 de ani, ceea ce a provocat o amplă mișcare de contestare la nivelul societăţii.

De asemenea, s-a confruntat cu ample revendicări privind scăderea puterii de cumpărare, cu privire la măsurile de sprijinire masivă în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a proteja economia şi locurile de muncă

Dizolvarea parlamentului, în 2024, a provocat o perioadă de instabilitate politică. De atunci, în Adunarea Naţională (camera inferioară a parlamentului francez) nu mai există o majoritate. Alegerile anticipate au dus la trei blocuri politice – tabăra prezidenţială aliată, partidele de stânga şi ecologiste şi extrema dreaptă.