Emmanuel Macron a anunțat că nu va mai face politică după ce își va încheia cel de-al doilea mandat de președinte al Franței. Confruntat cu numeroase crize interne, el este foarte contestat de proprii cetățeni.
Preşedintele francez a anunțat că nu va mai face politică după ce-și va încheia mandatul și va părăsi Palatul Elysée, în 2027. Emmanuel Macron se află de zece ani la conducerea Franței, iar mandatele sale au fost extrem de contestate în interiorul țării, relatează agenţia France Presse. El a făcut aceste declarații în timpul unei vizite la şcoala franceză din Nicosia, înaintea unui summit informal al Uniunii Europene.
„Am făcut politică înainte şi nu o voi face după aceea”, a spus Macron.
Potivit spuselor sale, cel mai dificil lucru din ultima parte celui de-al doilea mandat este să-și apere bilanțul. Totodată, încearcă să găseasă energie pentru a relua acele lucruri care nu i-au reușit. Președintele francez i-a răspuns, astfel, unui elev care l-a întrebat când „a dorit să fie preşedinte”
„Mi-am iubit ţara întotdeauna şi sunt mereu interesat de viaţa ţării mele, dar asta nu face din tine un preşedinte. (…) Mi-am dorit ca ideile mele să se poată concretiza. Mi-am spus că putem schimba lucrurile mai bine şi mai rapid şi de aceea am lansat o mişcare politică, după care am ajuns la preşedinţia ţării”, a răspuns Macron.
Mandatele prezidențiale ale lui Emmanuel Macron au fost marcate de criza mişcării „vestelor galbene”, declanşată la finalul lui 2018. Această mișcare de protest a fost declanșată de măsurile luate cu privire la schimbarea sistemului de pensii. Guvernul său a majorat vârsta legală de pensionare la 64 de ani, ceea ce a provocat o amplă mișcare de contestare la nivelul societăţii.
De asemenea, s-a confruntat cu ample revendicări privind scăderea puterii de cumpărare, cu privire la măsurile de sprijinire masivă în contextul pandemiei de COVID-19 pentru a proteja economia şi locurile de muncă
Dizolvarea parlamentului, în 2024, a provocat o perioadă de instabilitate politică. De atunci, în Adunarea Naţională (camera inferioară a parlamentului francez) nu mai există o majoritate. Alegerile anticipate au dus la trei blocuri politice – tabăra prezidenţială aliată, partidele de stânga şi ecologiste şi extrema dreaptă.