Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de tradiție, într-un spectacol cu aer de operă și fast de gală

(MLNR) a dat startul ieri, 20 septembrie 2025, Anului Masonic 2025-2026 printr-un eveniment cultural de mare anvergură: o Seară de Bal Vienez, la Opera Națională București. Anul masonic, debutat prin spectacolul de la Operă, se va sfârși la Ateneul Român, prin Gala de Excelență. A fost prima ediție a Balului MLNR, moment ce se vrea a deveni o tradiție.

Spectacolul care a marcat Anul său Jubiliar — 145 de ani de la înființare sau Aprinderea Luminilor s-a ridicat la standarde evenimentelor din capitalele muzicale. Astfel, MLNR, sub conducerea Marelui Maestru Cătălin Tohăneanu, și-a reafirmat misiunea de a promova valorile culturale românești, excelența și performanța.

A fost o seară de neuitat, unde tradiția, cultura și spiritul fratern s-au împletit într-un decor deosebit. Sub conducerea dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au prezentat un program cu aer de operă și fast de gală, în care rafinamentul dansului s-a armonizat cu măiestria interpretării vocale.

Cine a urcat pe scena

Pe scenă au urcat nume mari din cultura românească, care s-au făcut remarcați la nivel internațional datorită talentului lui. Printre invitații de excepție s-au numărat: tenorul Ștefan Pop (artist român apreciat la Royal Opera House și Staatsoper Berlin), soprana Anita Hartig (prezentă constant pe scenele Royal Opera House, Metropolitan Opera și Wiener Staatsoper), mezzosoprana Maria Miron-Sîrbu, baritonul Iordache Basalic și basul Iustinian Zetea.

De la noblețea timbrelor lui Ștefan Pop și Anita Hartig, la robustețea și eleganța intervențiilor semnate de Maria Miron-Sîrbu, Iordache Basalic și Iustinian Zetea, seara a avut consistența unei antologii lirice. Maestrul Daniel Jinga, directorul Operei, a ținut ansamblurile într-o respirație amplă, cu frazări generoase în Puccini și nerv dramatic în Verdi și Orff, în timp ce Lehár a adus acel clinchet de cristal specific balurilor vieneze.

Programul serii

Cei peste 500 de invitați au asistat la hituri ale liricii, dans și rafinament. Selecția muzicală a făcut o trecere în revistă a repertoriul clasic ce putea fi auzit la seratele de gală din marile capitale ale lumii și capodopere ce electrizează publicul de fiecare dată. Punctele de atracție:

„Una voce poco fa” – Il barbiere di Siviglia (Gioachino Rossini)

„La donna è mobile” – Rigoletto (Giuseppe Verdi)

Uvertura și momente din La forza del destino (Giuseppe Verdi)

„Habanera” – Carmen (Georges Bizet)

„O soave fanciulla” – La bohème (Giacomo Puccini)

„Nessun dorma” – Turandot (Giacomo Puccini)

„O Fortuna” – Carmina Burana (Carl Orff)

„Meine Lippen, sie küssen so heiß” – Giuditta (Franz Lehár)

Atmosfera caracteristică balurilor din înalta societate a fost susținută de alternanța dintre arii celebre, coruri dramatice și suitele de dans. Corul Operei a imprimat amplitudine simfonică momentelor corale, în timp ce Baletul a redat grația și protocolul coregrafic al balului, consolidând atmosfera de sărbătoare.

Semnificație și tradiție

Balul MLNR a funcționat ca un veritabil liant între tradiția masonică — preocupată de lumină, armonie și desăvârșirea prin cultură — și scena artistică națională.

Anul Jubiliar, la 145 de ani de la înființare, adăugat evenimentului un caracter solemn: inaugurarea Anului Masonic 2025–2026 printr-un spectacol muzical de înaltă clasă a devenit o expresie a continuității și a angajamentului față de viața culturală a Capitalei.

Evenimentul Zilei și Capital au fost parteneri media ai acestui eveniment cultural memorabil. TVR, un alt partener media, a înregistrat evenimentul integral și îl va transmite pe TVR 2.

O seară de omagiu pentru cultura României

Prin această ediție a Balului, Marea Lojă Națională din România reafirmă că tradiția poate fi actuală, dinamică și relevantă atunci când este susținută de arta autentică.

Deschiderea Anului Masonic 6026 A.L. a reprezentat nu doar un reper calendaristic intern, ci și o celebrare publică a valorilor fundamentale: cultură, excelență, performanță. Sub aplauzele spectatorilor, mesajul pentru viitoarele inițiative culturale ale MLNR a fost clar — angajamentul de a rămâne un partener fidel al scenelor românești și al artiștilor de prestigiu.