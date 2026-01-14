Un gest aparent banal a transformat-o pe Intan Ilaiha într-o adevărată senzație pe . Tânăra a devenit virală după ce a ținut pentru prima dată în mână bancnote românești. Uimită de aspectul lor, ea și-a filmat reacția și a comentat detaliile care i-au atras imediat atenția. Ce părere are o tânără din Indonezia despre bancnotele românești Reacția unei tinere din Indonezia după ce a ținut în mână românești a făcut deliciul internauților. Uimită de cât de tari și flexibili sunt leii, aceasta a spus că bancnotele României par „rezistente ca niște supereroi”. „Prima dată când am ţinut în mână bancnote româneşti am simţit că țin un permis de înot rezistent la apă. În Indonezia sau Ungaria, dacă din greşeală uzi banii, se vor deteriora. Dar banii româneşti îi poţi mototoli, poţi călca pe ei, îi poţi uda, îi poţi scăpa în râu şi tot arată ca noi. Pe cuvânt, banii ăştia sunt foarte rezistenţi”, a spus Intan Ilaiha pe pagina sa de TikTok.

Romanian money is literally immortal 🇷🇴💸😂 like dracula 👀

„Banii românești sunt literalmente nemuritori, ca Dracula”, a mai precizat ea în descrierea videoclipului.

De ce sunt bancnotele românești atât de rezistente

Secretul rezistenței banilor românești stă chiar în materialul din care sunt fabricați. Bancnotele din România sunt realizate din polimer, un plastic special care le face mult mai durabile decât cele clasice, tipărite pe hârtie. De aceea, ele suportă mai bine umezeala, murdăria și uzura zilnică, fără să se rupă sau să se deterioreze rapid.

Un fapt mai puțin cunoscut este că România a fost prima țară din Europa care a introdus bancnote din polimer, în 1999, odată cu bancnota de 2.000 de lei (ROL) emisă cu ocazia eclipsei totale de Soare. Din 2005, toate bancnotele românești au început să fie emise exclusiv pe suport de polimer, iar vechile bancnote din hârtie au dispărut complet.

În plus, acest tip de material permite și integrarea unor elemente moderne de siguranță, care fac falsificarea mult mai dificilă. Printre țările care au adoptat bancnote similare se numără Australia, Canada, Noua Zeelandă, Singapore, Brunei, Papua Noua Guinee, Vietnam, , Mauritius, Vanuatu și Nigeria.