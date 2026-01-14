B1 Inregistrari!
Prețurile au explodat. Românii trăiesc tot mai greu. Rata inflației rămâne aproape de 10%. Câți bani ne trebuie ca să supraviețuim

Adrian A
14 ian. 2026, 10:31
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Pentru ce scoatem mai mulți bani din buzunare
  2. Prețurile alimentelor cresc vertiginos
  3. Serviciile au dus rata inflației mai aproape de 10%
  4. Cu cât au crescut mărfurile nealimentare
  5. Rata inflației, peste previziunile BNR

Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflație, iar veștile nu sunt deloc bune pentru buzunarele românilor. Rata anuală a inflației a atins un nivel alarmant în decembrie 2025, ajungând la 9,7%.

Pentru ce scoatem mai mulți bani din buzunare

„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%.

Rata medie a inflației, în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024), a fost 7,3%”, arată datele INS.

Energia electrică a fost principalul vinovat pentru această creștere de prețuri, cu o majorare de aproape 61%! Un procent care s-a văzut deja în facturile românilor și în toate prețurile, fie ele la servicii sau la alimente și produse nealimentare.

Prețurile alimentelor cresc vertiginos

La capitolul alimente nu stăm bine deloc. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, și cu 0,37% față de noiembrie 2025.

Cele mai mari creșteri au fost la cacao și cafea, cu 24,67% respectiv 2,64%.

Fructele proaspete au consemnat un avans de 15,2%, iar zahărul, produsele zaharoase și mierea s-au scumpit cu 14,1%.

Creșteri importante au fost raportate și la lapte (+11%), pâine (+10%), carne de vită (+11,8%) și ouă (+10,7%).

În același timp, INS notează și câteva ieftiniri. Cartofii au scăzut cu 11%, legumele și conservele de legume, -1,4%, fasolea și leguminoasele, -4,1%. Sscăderi sunt și la făină, mălai și zahăr.

Serviciile au dus rata inflației mai aproape de 10%

Serviciile s-au scumpit cu 11% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, și cu 0,28% față de noiembrie 2025.

Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la transportul feroviar, unde biletele CFR s-au majorat cu 24,4%, urmate de transportul aerian (+18,4%) și serviciile de igienă și cosmetică (+17,7%).

De asemenea, reparațiile auto au crescut cu 14,7%, serviciile de confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte cu 15,1%, iar chiriile cu 8,6%. Asistența medicală s-a scumpit cu 13,6%, iar transportul urban cu 13,8%.

Cu cât au crescut mărfurile nealimentare

Dintre mărfurile nealimentare, pe lângă energia electrică care s-a scumpit cu aproape 61%, energia termică s-a scumpit cu 18,8%, iar creșteri semnificative s-au înregistrat și la cărți, ziare și reviste (+10,2%), detergenți (+9,4%), tutun și țigări (+6,7%).

Medicamentele au consemnat un avans de 5,5%, iar combustibilii au avut o creștere de sub 4%.

Rata inflației, peste previziunile BNR

Banca Naţională a României a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Iată însă că, deocamdată, rata inflației este peste previziunile BNR.

