Prețurile au explodat. Românii trăiesc tot mai greu. Rata inflației rămâne aproape de 10%. Câți bani ne trebuie ca să supraviețuim

Institutul Național de Statistică a publicat datele despre inflație, iar veștile nu sunt deloc bune pentru buzunarele românilor. Rata anuală a inflației a atins un nivel alarmant în decembrie 2025, ajungând la 9,7%.
„Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%.
Rata medie a inflației, în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 – decembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 – decembrie 2024), a fost 7,3%”, arată datele INS.
Energia electrică a fost principalul vinovat pentru această creștere de prețuri, cu o majorare de aproape 61%! Un procent care s-a văzut deja în facturile românilor și în toate prețurile, fie ele la servicii sau la alimente și produse nealimentare.
La capitolul alimente nu stăm bine deloc. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,75% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, și cu 0,37% față de noiembrie 2025.
Cele mai mari creșteri au fost la cacao și cafea, cu 24,67% respectiv 2,64%.
Fructele proaspete au consemnat un avans de 15,2%, iar zahărul, produsele zaharoase și mierea s-au scumpit cu 14,1%.
Creșteri importante au fost raportate și la lapte (+11%), pâine (+10%), carne de vită (+11,8%) și ouă (+10,7%).
În același timp, INS notează și câteva ieftiniri. Cartofii au scăzut cu 11%, legumele și conservele de legume, -1,4%, fasolea și leguminoasele, -4,1%. Sscăderi sunt și la făină, mălai și zahăr.
Serviciile s-au scumpit cu 11% în decembrie 2025 față de decembrie 2024, și cu 0,28% față de noiembrie 2025.
Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la transportul feroviar, unde biletele CFR s-au majorat cu 24,4%, urmate de transportul aerian (+18,4%) și serviciile de igienă și cosmetică (+17,7%).
De asemenea, reparațiile auto au crescut cu 14,7%, serviciile de confecționat și reparat îmbrăcăminte și încălțăminte cu 15,1%, iar chiriile cu 8,6%. Asistența medicală s-a scumpit cu 13,6%, iar transportul urban cu 13,8%.
Dintre mărfurile nealimentare, pe lângă energia electrică care s-a scumpit cu aproape 61%, energia termică s-a scumpit cu 18,8%, iar creșteri semnificative s-au înregistrat și la cărți, ziare și reviste (+10,2%), detergenți (+9,4%), tutun și țigări (+6,7%).
Medicamentele au consemnat un avans de 5,5%, iar combustibilii au avut o creștere de sub 4%.
Banca Naţională a României a revizuit în creştere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Iată însă că, deocamdată, rata inflației este peste previziunile BNR.