Bărbat din Ialomița, decedat într-un incendiu. O țigară nestinsă i-a adus sfârșitul

Selen Osmanoglu
28 aug. 2025, 12:55
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a murit carbonizat, în urma unui incendiu, în satul Maltezi, comuna Stelnica, județul Ialomița.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Flăcările au distrus casa

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc în localitatea Stelnica, satul Maltezi, conform Adevărul.

Un bărbat de aproximativ 48 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului provenit de la o țigară nestinsă.

„Salvatorii ialomițeni au fost solicitați aseară, în jurul orei 21:20, să intervină pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la locuința unui cetățean din localitatea Stelnica (sat Maltezi)”, conform ISU Ialomița.

Flăcările au distrus casa

La fața locului au ajuns forțele de intervenție ale Stației de pompieri Fetești, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

„În sprijinul acestora a acționat și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița. La sosirea acestora, incendiul se manifesta prin arderea generalizată a întregii locuințe, precum și a vegetației uscate din gospodărie”, au transmis reprezentanții ISU Ialomița.

Flăcările au distrus casa pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

„Din nefericire, într-un dormitor a fost găsit un bărbat cu vârsta de aproximativ 48 de ani carbonizat. Cauza probabilă de producere a acestuia a fost stabilită ca fiind jarul provenit de la o țigară lăsată nesupravegheată”, au precizat pompierii.

