Un accident devastator a avut luni, pe Autostrada Egnatia, în zona vămii de la Iasmos. Trei persoane și-au pierdut viața după ce un camion a lovit două autoturisme și a izbucnit un incendiu puternic, relatează .

Cum s-a produs accidentul

Potrivit sursei citate, camionul s-a ciocnit cu două mașini, fără a se știi exact cauzele producerii accidentului. Impactul a declanșat un incendiu violent, care a ars rapid unul dintre autoturisme.

Într-unul dintre autoturisme se aflau patru persoane. Trei dintre au murit carbonizate, în timp ce un pasager a fost transportat de urgență la .

Șoferul camionului a fost, de asemenea, rănit grav și transportat de urgență la unitatea medicală. În cel de-al treilea autoturism implicat se aflau patru persoane, care au scăpat fără răni grave.

Cum s-au extins flăcările

Incendiul nu s-a limitat doar la autoturisme. Flăcările au cuprins și terenurile agricole din apropierea autostrăzii. Martorii au povestit că au auzit strigătele de ajutor ale victimelor și au rămas șocanți de scena dramatică.

La locul tragediei au intervenit rapid autoritățile. Au fost aduși 22 de pompieri cu 9 autospeciale de stingere, mai multe echipaje de ambulanță și mașini de poliție.

Ce au transmis autoritățile

Accidentul a dus la blocarea completă a autostrăzii, iar autoritățile au transmis:

„Din cauza unui accident rutier pe autostrada Egnatia, între Iasmos și Xanthi, circulația tuturor vehiculelor este temporar interzisă pe sensul Komotini – Xanthi și se va desfășura prin rețeaua națională Komotini – Porto Lagos – Xanthi.

Șoferii sunt rugați să urmeze instrucțiunile agenților de circulație”, potrivit sursei citate.