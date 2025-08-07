B1 Inregistrari!
Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut

Bărbatul din Timişoara care şi-ar fi ameninţat soţia şi fiica, reţinut

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 13:37
Sursa foto: Freepik.com

Bărbatul din Timişoara, care şi-ar fi ameninţat cu moartea soţia şi fiica, a fost reţinut după ce a încălcat ordinul de protecţie şi s-a dus la locul de muncă al femeii.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cazul, relatat pe internet

Ce s-a întâmplat

Bărbatul de 53 de ani din Timișoara, care și-a amenințat cu moartea soția și fiica, a fost reținut, conform Observator.

„În cadrul audierilor, în urma aplicării Formularului de Risc, a fost emis ordin de protecţie provizoriu şi pentru fata de 23 de ani, aceasta beneficiind şi de monitorizare electronică. În data de 6 august, în jurul orei 16:44, bărbatul de 53 de ani ar fi încălcat ordinul de protecţie, poliţiştii primind o alertă de pătrundere într-o zonă interzisă, respectiv la locul de muncă al soţiei”, a transmis, joi, IPJ Timiş.

Bărbatul a fost găsit în Timişoara şi dus la sediul Poliţiei. Acesta a fost reţinut pentru 24 de ore pentru încălcarea ordinului de protecţie şi a fost dus în arest.

Poliţiştii din Timişoara s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal. Bărbatul are acum brăţară electronică de monitorizare.

Cazul, relatat pe internet

Fiica celor doi a postat pe TikTok un filmuleţ în care spunea că tatăl său o ameninţă pe ea şi pe mama ei. Cele două au sesizat Poliţia.

Conform tinerei, polițiștii ar fi spus că mesajul de ameninţare ar fi putut fi un mesaj trimis din greşeală.

Biroul de Control Intern a anunțat verificări: „Referitor la afirmaţiile făcute în spaţiul public de către tânără, se fac verificări de către poliţiştii Biroului Control Intern cu privire la modul de acţiune şi respectarea procedurilor de lucru de către poliţişti, în astfel de situaţii”, preciza IPJ Timiş.

