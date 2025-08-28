Bătută cu bestialitate, din cauza sforăitului. În ce stare a ajuns o femeie, după ce soțul a lovit-o în somn

O femeie, din a fost bătută cu bestialitate de soțul său, din cauza faptului că sforăia. Totul s-a întâmplat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, când bărbatul a fost deranjat de zgomotele pe care soția sa le scotea în timp ce dormea.

Potrivit informațiilor, seara nu părea a fi agitată. Totuși, după ce s-au pus la somn, s-a dezlănțuit . Înainte de a adormi, bărbatul fusese la un magazin din sat, iar când a venit acasă, în jurul orei 22:00, a băut câteva pahare cu soția lui, după care s-au pus în pat. Câteva ore mai târziu, agresorul a fost trezit de sforăitul femeii, iar femeia, trezită de loviturile soțului său.

În ce stare a ajuns femeia

Speriată de actele de violență, victima a fugit în camera fiicei lor, în vârstă de 19 ani, care a încuiat ușa și i-a spus tatălui să le lase în pace și să se liniștească, pentru că a chemat poliția. Acesta a fugit de acasă, iar oamenii legii nu l-au găsit atunci când au ajuns la domiciliul lor.

Victima, deși avea dureri îngrozitoare, nu a dat prea mare importanță. A luat câteva calmante, în speranța că durerea îi va trece. Totuși, lucrurile s-au agravat.

Într-o seară, când a ieșit de la serviciu, victima a fost lăsată acasă de o colegă și de soțul acesteia care se afla la volanul unei mașini. Încă de pe drum, femeia s-a simțit foarte rău, având o senzație de căldură în zona abdomenului. Stările de rău au existat încă de pe zi, aceasta acuzând dureri la nivelul umărului, coastelor și stări de greață.

Intrată în casă, femeia a dorit să se spele, însă nu a mai apucat. A căzut lângă pat, moment în care a alertat echipajele medicale. Aceasta a fost transportată de urgență la spital, unde a suferit două intervenții chirurgicale. Splina femeii fusese ruptă în două din cauza loviturilor încasate și a fost necesară eliminarea ei.

Victima a ajuns la spital în șoc hemoragic și orice secundă în plus i-ar fi putut fi fatală. Timp de o lună și jumătate, aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ce au declarat judecătorii

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru violență în familie sub forma vătămării corporale. Inițial, acesta și-a recunoscut vina, însă doar parțial. El le-a spus judecătorilor că doar ar fi împins-o cu cotul pe femeie pentru a-i atrage atenția asupra zgomotului.

Totuși, documentele medicale emise l-au contrazis și, astfel, s-a ales cu condamnarea la doi ani și cinci luni de închisoare. Inclusiv fiica lor a explicat cum au stat de fapt lucrurile, chiar dacă avea dreptul să refuze să facă acest lucru.

Ulterior, judecătorul a decis suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și jumătate, deoarece inculpatul nu avea antecedente penale. Astfel, bărbatul ar trebui să mai achite însă cheltuielile de spitalizare în sumă de 28.000 lei și încă 32.000 lei, ca daune morale și materiale către soția sa.

Decizia nu i-a convenit și a făcut apel, iar în data de 11 noiembrie urmează să se reia procesul.

„Inculpatul a acționat cu o violență extremă, manifestând sălbăticie, agresivitate accentuată și o lipsă totală de scrupule față de integritatea corporală și viața victimei. Gravitatea actelor comise relevă un dispreț profund față de valorile fundamentale protejate de legea penală, iar succesiunea și intensitatea loviturilor denotă o conduită brutală și conștient asumată, lipsită de orice empatie sau reținere”, au declarat judecătorii, conform