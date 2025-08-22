Un bărbat din localitatea bihoreană Gheghie și-a bătut crunt soția, cu care era în proces de divorț, apoi s-a spânzurat de un copac. Victima e acum în stare gravă la Spitalul Judeţean din Oradea. Individul era în atenția autorităților tocmai pentru că fusese agresiv de mai multe ori cu femeia.

Cum s-a produs nenorocirea

Femeia are 50 ani şi e angajată ca infirmieră la Spitalul din Aleșd.

Ea locuieşte în Topa de Criş, la fiica sa, la aproximativ 3 kilometri distanță de localitatea Gheghie, dar mersese în localitatea de domiciliu a agresorului să viziteze niște prieteni. Casa agresorului era la doar 500 de metri distanță. Individul a bătut-o în casa respectivilor oameni.

„Victima a fost lovită de mai multe ori la nivelul corpului cu pumnii, picioarele, precum și cu un obiect contondent, de către soț”, au transmis reprezentanții Poliţiei.

Potrivit , bărbatul a lovit-o pe fosta parteneră inclusiv cu un levier în cap.

Femeie a ajuns la spital în stare de inconștiență, fiind intubată.

Agresorul a fost găsit apoi pe un câmp din apropiere, spânzurat de un copac.

De ce fapte mai era acuzat bărbatul

Până la începutul acestei veri, bărbatul a avut interdicție să se apropie de soția lui, dar n-a mai fost prelungit, pentru că femeia n-a mai cerut asta. Oricum, individul încălcase de mai multe ori ordinul de protecție, motiv pentru care s-a și ales cu dosar penal. O vreme a stat în arest preventiv și arest la domiciliu.

La momentul atacului, bărbatul purta brăţară electronică de monitorizare şi se afla sub control judiciar, fiind judecat pentru şi încălcarea ordinului de protecţie.