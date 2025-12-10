O nouă analiză privind evoluția tarifelor aeriene schimbă regulile cunoscute de mulți ani de pasageri, arătând că momentul optim pentru achiziția biletelor nu mai este legat de o zi tradițional avantajoasă. Datele globale colectate de platformele de rezervări indică faptul că duminica oferă acum, în medie, cele mai bune prețuri, însă variațiile dinamice ale algoritmilor fac ca diferențele să fie tot mai greu de anticipat.

Cum s-a schimbat regula tradițională a „zilei ideale” pentru bilete ieftine

Timp de multă vreme, marțea a fost considerată ziua perfectă pentru a prinde prețuri reduse, dar sistemele moderne de tarifare ale companiilor aeriene au modificat complet acest tipar, determinând fluctuații multiple într-o singură zi. Potrivit unei analize , prețurile sunt ajustate de mai multe ori pe parcursul unei zile, ceea ce înseamnă că nu mai există o zi universal valabilă pentru reduceri consistente.

Studiul subliniază că algoritmii iau în calcul factori precum gradul de ocupare, comportamentul de căutare al utilizatorilor și ritmul vânzărilor, elemente care generează modificări imediate ale tarifelor.

De ce este duminica cea mai avantajoasă zi pentru rezervări

Raportul arată că duminica oferă în prezent cele mai bune condiții pentru achiziția biletelor, conform analizei datelor globale e rezervări. Cei care au cumpărat bilete în această zi au economisit, în media, aproximativ 6% la zborurile interne și până la 17% la cele internaționale, comparativ cu achiziții realizate în zile precum luni sau vineri.

Specialiștii precizează că, deși reducerea poate părea relativ mică pentru un singur , avantajele financiare devin considerabile în cazul familiilor, grupurilor sau al celor care planifică mai multe deplasări într-un an. În același timp, experții atrag atenția că discounturile spectaculoase sunt tot mai puțin frecvente, deoarece fluctuațiile sunt dictate de ritmul în care se vând locurile disponibile pentru fiecare zbor.

Contează mai mult momentul rezervării sau data călătoriei

Reprezentanții Ski Vertigo subliniază că anticiparea și intervalul optim de rezervare au un impact mai semnificativ asupra prețului decât ziua în care este făcută achiziția. Pentru majoritatea rutelor, fereastra ideală este cuprinsă între una și trei luni înainte de plecare. În contrast, pentru destinațiile internaționale recomandarea variază între două și șase luni, potrivit datelor Skyscanner.

Achizițiile realizate cu aproape un an înainte nu sunt, în general, cele mai avantajoase, relatează observatornews.ro. De asemenea, rezervările last-minute pot oferi uneori tarife mai mici, dar presupun riscuri, în special pentru familii sau în perioade de sărbători precum Crăciun, Anul Nou sau vacanțele școlare din februarie.

Analiza Expedia indică faptul că nu doar momentul rezervării este relevant, ci și ziua efectivă a zborului, deoarece cererea fluctuează puternic în funcție de programul obișnuit al pasagerilor. Sâmbăta este, de regulă, ziua cu cele mai mici tarife pentru zborurile interne, în timp ce pentru cursele internaționale ziua de joi oferă adesea cele mai bune prețuri. Logica acestor diferențe este simplă: atunci când cererea crește, precum vineri seara sau duminică înaintea unei noi săptămâni de lucru, tarifele urcă, iar în momentele de scădere a interesului, prețurile tind să se reducă automat.