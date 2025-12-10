B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete

Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete

Iulia Petcu
10 dec. 2025, 21:01
Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a schimbat regula tradițională a „zilei ideale” pentru bilete ieftine
  2. De ce este duminica cea mai avantajoasă zi pentru rezervări
  3. Contează mai mult momentul rezervării sau data călătoriei

O nouă analiză privind evoluția tarifelor aeriene schimbă regulile cunoscute de mulți ani de pasageri, arătând că momentul optim pentru achiziția biletelor nu mai este legat de o zi tradițional avantajoasă. Datele globale colectate de platformele de rezervări indică faptul că duminica oferă acum, în medie, cele mai bune prețuri, însă variațiile dinamice ale algoritmilor fac ca diferențele să fie tot mai greu de anticipat.

Cum s-a schimbat regula tradițională a „zilei ideale” pentru bilete ieftine

Timp de multă vreme, marțea a fost considerată ziua perfectă pentru a prinde prețuri reduse, dar sistemele moderne de tarifare ale companiilor aeriene au modificat complet acest tipar, determinând fluctuații multiple într-o singură zi. Potrivit unei analize Expres, prețurile sunt ajustate de mai multe ori pe parcursul unei zile, ceea ce înseamnă că nu mai există o zi universal valabilă pentru reduceri consistente.

Studiul subliniază că algoritmii iau în calcul factori precum gradul de ocupare, comportamentul de căutare al utilizatorilor și ritmul vânzărilor, elemente care generează modificări imediate ale tarifelor.

De ce este duminica cea mai avantajoasă zi pentru rezervări

Raportul Air Hacks al Epedia arată că duminica oferă în prezent cele mai bune condiții pentru achiziția biletelor, conform analizei datelor globale e rezervări. Cei care au cumpărat bilete în această zi au economisit, în media, aproximativ 6% la zborurile interne și până la 17% la cele internaționale, comparativ cu achiziții realizate în zile precum luni sau vineri. 

Specialiștii precizează că, deși reducerea poate părea relativ mică pentru un singur bilet, avantajele financiare devin considerabile în cazul familiilor, grupurilor sau al celor care planifică mai multe deplasări într-un an. În același timp, experții atrag atenția că discounturile spectaculoase sunt tot mai puțin frecvente, deoarece fluctuațiile sunt dictate de ritmul în care se vând locurile disponibile pentru fiecare zbor.

Contează mai mult momentul rezervării sau data călătoriei

Reprezentanții Ski Vertigo subliniază că anticiparea și intervalul optim de rezervare au un impact mai semnificativ asupra prețului decât ziua în care este făcută achiziția. Pentru majoritatea rutelor, fereastra ideală este cuprinsă între una și trei luni înainte de plecare. În contrast, pentru destinațiile internaționale recomandarea variază între două și șase luni, potrivit datelor Skyscanner.

Achizițiile realizate cu aproape un an înainte nu sunt, în general, cele mai avantajoase, relatează observatornews.ro. De asemenea, rezervările last-minute pot oferi uneori tarife mai mici, dar presupun riscuri, în special pentru familii sau în perioade de sărbători precum Crăciun, Anul Nou sau vacanțele școlare din februarie.

Analiza Expedia indică faptul că nu doar momentul rezervării este relevant, ci și ziua efectivă a zborului, deoarece cererea fluctuează puternic în funcție de programul obișnuit al pasagerilor. Sâmbăta este, de regulă, ziua cu cele mai mici tarife pentru zborurile interne, în timp ce pentru cursele internaționale ziua de joi oferă adesea cele mai bune prețuri. Logica acestor diferențe este simplă: atunci când cererea crește, precum vineri seara sau duminică înaintea unei noi săptămâni de lucru, tarifele urcă, iar în momentele de scădere a interesului, prețurile tind să se reducă automat.

Tags:
Citește și...
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Eveniment
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Eveniment
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
Eveniment
Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
Facturile la gaze vor exploda din 2026. Trucul simplu care te ajută să economisești peste 1.000 lei pe an
Eveniment
Facturile la gaze vor exploda din 2026. Trucul simplu care te ajută să economisești peste 1.000 lei pe an
Gazul românesc, prioritar pentru consumul intern. Virgil Popescu: „România este prima beneficiară a propriilor resurse”
Eveniment
Gazul românesc, prioritar pentru consumul intern. Virgil Popescu: „România este prima beneficiară a propriilor resurse”
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Eveniment
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Eveniment
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
Eveniment
Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
Eveniment
Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
Eveniment
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
Ultima oră
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
21:48 - Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
21:37 - Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
21:22 - Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
21:13 - Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
21:01 - Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
20:47 - Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
20:30 - Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
20:15 - Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
20:06 - Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)