IT-ul Curții de Apel București, blocat din cauza dosarului Călin Georgescu-Horațiu Potra. S-au strâns sute de GB de probe pentru „lovitura de stat”. Ce reclamă avocații inculpaților

Ana Maria
21 nov. 2025, 10:50
Sursa foto: Captura foto B1 TV
Cuprins
  1. Blocaj fără precedent. Cât de mare este volumul probelor atașate dosarului
  2. Blocaj fără precedent. Ce soluții se caută pentru accesul avocaților la probe
  3. Ce urmează în dosar și când va apărea Horațiu Potra în fața instanței

Dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiați sunt judecați pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale a creat un blocaj fără precedent în activitatea departamentului IT al Curții de Apel București. Potrivit informațiilor obținute, procurorii au transmis instanței sute de gigabiți de date stocate pe suporturi optice, ceea ce a făcut aproape imposibilă copierea și transferul lor către avocații inculpaților.

Blocaj fără precedent. Cât de mare este volumul probelor atașate dosarului

Pe lângă cele 290 de pagini de rechizitoriu, dosarul conține o arhivă uriașă, cu sute de gigabiți de fișiere audio și video, informează Fanatik. Aceste probe includ, cel mai probabil, interceptări, fotografii și înregistrări rezultate din percheziții informatice, în total, însumează peste 400 de suporturi optice (CD, DVD, memory stick).

Avocații inculpaților au reclamat la termenul din 17 noiembrie 2025 că, deși au cerut acces la aceste materiale încă de acum două luni, „infrastructura IT a Curții de Apel nu poate asigura copierea acestor suporturi”. Mai mult, nu li s-a pus la dispoziție niciun spațiu adecvat pentru studierea lor.

Blocaj fără precedent. Ce soluții se caută pentru accesul avocaților la probe

Apărătorii au propus două variante. Mai exact, fie să se emită o adresă către DIICOT pentru a „opisa” suporturile optice, fie să li se permită utilizarea unui laptop propriu pentru a decide ce anume trebuie copiat.

Un avocat care a obținut o copie electronică completă susține, însă, că nici el nu a putut să dezarhiveze datele fără ajutorul unui expert.

Din câte a înţeles se poate realiza această dezarhivare a fişierelor în cadrul Departamentului IT din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. Ar fi util şi necesar în vederea pregătirii apărării și în raport de cererile și excepțiile formulate, să se poată efectua un raport de expertiză pe care apărarea dorește să îl depună la dosar”,  se arată în încheierea de ședință, potrivit Fanatik.

Ce urmează în dosar și când va apărea Horațiu Potra în fața instanței

Judecătorul de cameră preliminară a fost de acord cu solicitarea avocaților, iar instituția a emis o adresă către departamentul IT pentru a sprijini copierea și analiza suporturilor optice. Dosarul a fost amânat pentru 3 decembrie 2025, când Horațiu Potra va fi prezent în sala de judecată.

Potra, cunoscut drept „șeful mercenarilor din Congo”, a fost adus joi seară în țară din Emiratele Arabe Unite, unde fusese reținut împreună cu fiul și nepotul său. Aceștia sunt, de asemenea, inculpați în acest dosar.

