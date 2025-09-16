B1 Inregistrari!
Cum voia Horațiu Potra să pornească o revoluție pentru Călin Georgescu și ce au discutat la Ciolpani? Detalii din RECHIZITORIU

Ana Maria
16 sept. 2025, 17:59
Susținători ai lui Călin Georgescu participă la un miting de protest în dreptul sediului Curții Constituționale din București, 10 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce mesaje au fost descoperite în telefoanele membrilor rețelei lui Horațiu Potra
  2. Ce s-a discutat la întâlnirea de la Ciolpani
  3. Ce urmează în procesul penal

Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, a lui Horațiu Potra și a 20 de mercenari ai acestuia. Acuzațiile includ acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operarea neautorizată cu materiale explozive și instigare publică. Datele sunt detaliate în rechizitoriul de peste 320 de pagini, obținut de HotNews, care prezintă modul în care rețeaua pregătea acțiuni violente după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Ce mesaje au fost descoperite în telefoanele membrilor rețelei lui Horațiu Potra

Procurorii au găsit în telefoanele membrilor grupării conversații pe WhatsApp și videoclipuri postate pe TikTok în care se incita la violență. În timpul unei înregistrări realizate pe 7 decembrie 2024, în tranzit din Congo spre România, Horațiu Potra spunea:

„Nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violențe. Asta-i o vrăjeală! Nu merge, în România s-o dovedit, (…) De aia vă zic, oameni buni, ieșiți pentru libertatea voastră, pentru copiii voștri, o să vă bage ăștia-n război, vă trimit în război în Ucraina carne de tun, o să vedeți, o să fie prea târziu. Dac-acuma nu vă treziți, nu visați că, bă, se reface turul și câștigă Georgescu…cu… majoritate…cu 60%. Nu, pentru că n-o să-l mai bage la alegeri și chiar dacă-l bagă la alegeri, le falsifică acolo pe față. Iese și zice… a câștigat Gheorghe sau altcineva. Nu visați, oameni buni! Aicea globaliștii au ajuns în România, au pus mâna pe România, îi gata. Dacă poporul nu se revoltă acuma, suntem morți toți…. noi, toți, copiii noștri, tot tot ce-aveți proprietăți se duce pe apa sâmbetei, să nu zic pe…altceva. Deci asta vă zic, eu vă îndemn, pe riscul meu, pe riscul meu personal, da? Să vină să m-aresteze DIICOT-ul, SRI-ul SPP-ul, cine vor ei, să vină să mă ieie să mă aresteze. Eu zic da! Instigare la revoltă, români ieșiți cu parul și pe ei și pe mama lor! Doamne ajută!”.

Alte înregistrări continuau aceeași linie de instigare la acțiuni violente și atacuri împotriva autorităților.

”Da’ vin în România, că nu mi se pare normal. Și hai să vedem atuncea care-s românii ăia patrioți, care au curaju’ să iasă. Dacă au curaju’. Și-i rog pe toți să iasă! Și nu tre’ să ieșim cu lozinci: ”Vă rugăm, democrație!”. Nu. Cu paru’! Cu paru’ tră’ ieșit, că ăștia nu știu de altceva! Numa de frica parului știu! Așa trăbă’ ieșit! O zi bună vă doresc! Și trăiască România! Liberă! Și Democratică! Salut!”; Clip 3: ”N-am câștigat niciun ban în România, dar vin acasă. Să mă aresteze pe mine Iohannis! Mă doare în p…ă. Dar, uite aici! Eu instig la revoltă! Toți românii care mai au sânge în instalație să iasă cu parul, cu parul pe stradă! Cu parul să îi alergăm! Să îi fugărim… cum zic ăștia, peste Dunăre. Băga-mi-aș ceva! Hai salut! Uite acum ajung la avion”, a spus Horațiu Potra.

Ce s-a discutat la întâlnirea de la Ciolpani

Un punct central al planificării a fost întâlnirea secretă de la un centru de echitație din Ciolpani între Horațiu Potra și Călin Georgescu. Procurorii arată că:

„Cu această ocazie, inculpații Georgescu Călin și Potra Horațiu au pus în discuție un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relațional, cu pregătire militară sau capacități operative specifice pregătirii militare, urmau să desfășoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului pașnic al acțiunilor de protest în manifestații caracterizate prin violență, strategia urmărind, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

Martorii au declarat că atmosfera era apăsătoare, toți cei prezenți erau stresați și tăceau brusc la intrarea lor. Călin Georgescu conducea discuțiile și nu a permis nici turnarea ceaiului de către gazdă, ceea ce arată caracterul confidențial și grav al întâlnirii.

„În momentul în care martora D.A. a intrat în încăpere, discuțiile au fost întrerupte brusc, ceea ce indică o preocupare de a ascunde conținutul conversației. Refuzul lui Georgescu Călin de a permite turnarea ceaiului sau intervenția gazdei în orice fel arată nu doar faptul că întâlnirea avea un caracter confidențial, iar orice prezență neautorizată putea fi considerată un risc, ci și caracterul apăsător al atmosferei și starea de surescitare vădită a inculpatului Georgescu Călin, al cărui singur scop, din perspectiva prezenței sale în acel loc, era agrearea direcțiilor de acțiune viitoare”, au mai notat procurorii în actul de acuzare.

Ce urmează în procesul penal

Potrivit Parchetului General, următorul pas este judecarea celor 22 de persoane pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, instigare la violență și nerespectarea regimului armelor și explozibililor. Rețeaua coordonată de Horațiu Potra este considerată o amenințare gravă la adresa siguranței publice, iar datele din rechizitoriu indică clar pregătirea unor acțiuni violente planificate în București.

