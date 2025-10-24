Banca Națională a României face un nou pas în demersul de a readuce în atenția publicului subiectul Tezaurului trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Instituția a lansat o secțiune specială pe site-ul său oficial, unde sunt publicate documente originale, fotografii de epocă și sinteze despre eforturile de repatriere a aurului românesc pierdut acum mai bine de un secol.

Ce informații oferă noua secțiune dedicată Tezaurului

explică, într-un comunicat, că inițiativa vine ca răspuns la cererile de informare primite din țară și din străinătate. „Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial şi răspunzând cererilor din ţară şi străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât şi la acţiunile întreprinse pentru a recupera această avuţie naţională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză şi, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum şi copii ale documentelor originale din arhiva proprie”, se arată în mesajul instituției.

Noua secțiune conține informații sistematizate despre principalele momente din istoria Tezaurului, inclusiv despre „Activităţi pentru promovarea problemei Tezaurului”, „Expoziţie – Tezaurul BNR de la Moscova”, „Inventarul Tezaurului” și „Acte în sprijinul repatrierii Tezaurului”.

Cât aur a fost trimis la Moscova și ce valoare avea

Banca Națională este păstrătoarea dosarului „Tezaur”, care reunește toate documentele referitoare la depozitarea celor 91,5 tone de aur fin la Moscova. „Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanţă neonorată de către moştenitorul de drept al depozitarului-garant”, precizează instituția.

Potrivit protocolului semnat la 16 februarie 1917, România a depus la Kremlin „1738 de lăzi conținând valori ce constituie proprietatea particulară a Băncii Naționale a României în sumă de 314.580.456 lei aur și 84 bani și alte două lăzi cu valoare de 7.000.000 lei aur, adică în total 1740 de lăzi sigilate cu sigiliile Băncii Naționale a României, în sumă totală de 321.580.456 lei aur și 84 de bani”.

Astăzi, valoarea estimată a acestui tezaur nereturnat se ridică la aproximativ 8 miliarde de euro, potrivit stirileprotv.ro.

Deși Rusia imperială a garantat securitatea depozitului, nu a mai fost restituit nici după prăbușirea regimului țarist, nici în perioada comunistă. Documentele arată că datoria rămâne neonorată, deși există acorduri oficiale privind returnarea. În prezent, aurul românesc continuă să se afle în seifurile Moscovei, iar problema repatrierii sale rămâne una simbolică pentru memoria națională.

Cum a ajuns Tezaurul României la Moscova

Evenimentele din decembrie 1916 au fost decisive pentru soarta Tezaurului. România, aflată într-o situație critică pe front, a decis să trimită valorile naționale în Rusia țaristă pentru a le proteja de invazia germană. Guvernul, familia regală și principalele instituții ale statului s-au retras la Iași, care a devenit capitala temporară.

Potrivit BNR, trenul care transporta cele 1740 de lăzi cu aurul Băncii Naționale și bijuteriile Reginei Maria a plecat din Iași la 15 decembrie 1916 și a ajuns la Moscova cinci zile mai târziu. Valorile au fost depozitate la Kremlin, în tezaurul Băncii de Stat a Rusiei. În ianuarie 1917, s-a realizat inventarierea completă a lăzilor, finalizată printr-un protocol semnat de autoritățile române și ruse.