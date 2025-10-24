B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)

Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)

Iulia Petcu
24 oct. 2025, 19:05
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Tezaurul României sursa foto: BNR
Cuprins
  1. Ce informații oferă noua secțiune dedicată Tezaurului
  2. Cât aur a fost trimis la Moscova și ce valoare avea
  3. Cum a ajuns Tezaurul României la Moscova

Banca Națională a României face un nou pas în demersul de a readuce în atenția publicului subiectul Tezaurului trimis la Moscova în timpul Primului Război Mondial. Instituția a lansat o secțiune specială pe site-ul său oficial, unde sunt publicate documente originale, fotografii de epocă și sinteze despre eforturile de repatriere a aurului românesc pierdut acum mai bine de un secol.

Ce informații oferă noua secțiune dedicată Tezaurului

BNR explică, într-un comunicat, că inițiativa vine ca răspuns la cererile de informare primite din țară și din străinătate. „Consecventă misiunii sale de a promova problematica Tezaurului transportat la Moscova în timpul Primului Război Mondial şi răspunzând cererilor din ţară şi străinătate de a facilita accesul la datele despre Tezaur, cât şi la acţiunile întreprinse pentru a recupera această avuţie naţională, banca centrală prezintă o serie de materiale-sinteză, disponibile în limbile română, engleză şi, în curând, în franceză, imagini relevante din epocă, precum şi copii ale documentelor originale din arhiva proprie”, se arată în mesajul instituției.

Noua secțiune conține informații sistematizate despre principalele momente din istoria Tezaurului, inclusiv despre „Activităţi pentru promovarea problemei Tezaurului”, „Expoziţie – Tezaurul BNR de la Moscova”, „Inventarul Tezaurului” și „Acte în sprijinul repatrierii Tezaurului”.

Cât aur a fost trimis la Moscova și ce valoare avea

Banca Națională este păstrătoarea dosarului „Tezaur”, care reunește toate documentele referitoare la depozitarea celor 91,5 tone de aur fin la Moscova. „Aurul BNR aflat în Rusia de peste un secol rămâne în continuare o creanţă neonorată de către moştenitorul de drept al depozitarului-garant”, precizează instituția.

Potrivit protocolului semnat la 16 februarie 1917, România a depus la Kremlin „1738 de lăzi conținând valori ce constituie proprietatea particulară a Băncii Naționale a României în sumă de 314.580.456 lei aur și 84 bani și alte două lăzi cu valoare de 7.000.000 lei aur, adică în total 1740 de lăzi sigilate cu sigiliile Băncii Naționale a României, în sumă totală de 321.580.456 lei aur și 84 de bani”.

Inventarul Tezaurului României sursa foto: BNR

Astăzi, valoarea estimată a acestui tezaur nereturnat se ridică la aproximativ 8 miliarde de euro, potrivit stirileprotv.ro.

Deși Rusia imperială a garantat securitatea depozitului, Tezaurul nu a mai fost restituit nici după prăbușirea regimului țarist, nici în perioada comunistă. Documentele arată că datoria rămâne neonorată, deși există acorduri oficiale privind returnarea. În prezent, aurul românesc continuă să se afle în seifurile Moscovei, iar problema repatrierii sale rămâne una simbolică pentru memoria națională.

Cum a ajuns Tezaurul României la Moscova

Evenimentele din decembrie 1916 au fost decisive pentru soarta Tezaurului. România, aflată într-o situație critică pe front, a decis să trimită valorile naționale în Rusia țaristă pentru a le proteja de invazia germană. Guvernul, familia regală și principalele instituții ale statului s-au retras la Iași, care a devenit capitala temporară.

Tezaurul României în portul Constanța sursa foto: BNR

Potrivit BNR, trenul care transporta cele 1740 de lăzi cu aurul Băncii Naționale și bijuteriile Reginei Maria a plecat din Iași la 15 decembrie 1916 și a ajuns la Moscova cinci zile mai târziu. Valorile au fost depozitate la Kremlin, în tezaurul Băncii de Stat a Rusiei. În ianuarie 1917, s-a realizat inventarierea completă a lăzilor, finalizată printr-un protocol semnat de autoritățile române și ruse.

Tags:
Citește și...
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Eveniment
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Eveniment
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Eveniment
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Eveniment
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Eveniment
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
CNP-ul, codul care spune totul despre tine. Cum se interpretează și ce dezvăluie fiecare cifră
Eveniment
CNP-ul, codul care spune totul despre tine. Cum se interpretează și ce dezvăluie fiecare cifră
Curtea de Justiție a UE clarifică regulile în turism. Condițiile în care turiștii pot primi despăgubiri pentru vacanțele ratate
Eveniment
Curtea de Justiție a UE clarifică regulile în turism. Condițiile în care turiștii pot primi despăgubiri pentru vacanțele ratate
Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot. Ce tradiție i-a făcut norocoși
Eveniment
Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot. Ce tradiție i-a făcut norocoși
Un șobolan, filmat în timp ce alerga pe raftul cu pâini, într-o brutărie din București. Imagini virale: “Nu e niciun AI, asta e realitatea” (VIDEO)
Eveniment
Un șobolan, filmat în timp ce alerga pe raftul cu pâini, într-o brutărie din București. Imagini virale: “Nu e niciun AI, asta e realitatea” (VIDEO)
Condimentele fără calorii pe care bucătarii profesioniști le folosesc pentru gust intens și mâncăruri mai sănătoase
Eveniment
Condimentele fără calorii pe care bucătarii profesioniști le folosesc pentru gust intens și mâncăruri mai sănătoase
Ultima oră
19:31 - Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
19:00 - Semnul pe care mii de șoferi îl ignoră! Greșeala care îți poate strica mașina și te lasă în pană atunci când nu te aștepți
19:00 - Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități
18:46 - Lovitură pentru George Simion. A pierdut procesul: „Simion este un pericol la adresa siguranței și securității”
18:42 - Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
18:31 - Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
18:19 - Bentley a lansat colecția Mulliner Athenaeum, dedicată României. Toate cele patru modele au fost deja vândute (FOTO)
18:17 - Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
18:04 - Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
17:45 - Nadia Comăneci a onorat cu prezența lansarea cărții Anastasiei Soare: „Sunt fericită că provenim din aceeași țară” (VIDEO)