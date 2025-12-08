B1 Inregistrari!
Brazii din Danemarca, preferații românilor anul acesta. Care este motivul și la ce prețuri pot ajunge

Iulia Petcu
08 dec. 2025, 10:16
Foto: Freepik
  1. De ce sunt brazii din Danemarca atât de căutați
  2. Cum alegem bradul potrivit pentru locuință

Anul acesta, oferta de brazi naturali este diversă, iar cumpărătorii pot alege dintr-o gamă variată de forme, dimensiuni și prețuri. Pentru mulți, pregătirile de sărbători încep odată cu alegerea bradului perfect, un simbol care rămâne de neînlocuit.

De ce sunt brazii din Danemarca atât de căutați

În piețele Capitalei, cei mai mulți brazi provin anul acesta din Danemarca, o sursă preferată de cumpărători pentru aspectul îngrijit și pentru coroanele simetrice. Comercianții spun că aceste exemplare sunt cele mai apreciate, iar prețurile reflectă cererea ridicată. Un brad obișnuit pornește de la 120 de lei, însă pentru varianta premium se poate ajunge chiar la 14.800 de lei, sumă plătită de cei care își doresc un decor impresionant pentru sărbători.

Chiar dacă ploaia și frigul au dominat primele zile ale lunii, oamenii au continuat să viziteze tarabele și să compare ofertele. În agitația piețelor, vânzătorii observă preferințele tot mai clare ale publicului. „Lumea caută brazi drepți și cu coroana bogată, ca aceștia din Danemarca. Brazii românești nu mai sunt la fel de căutați”, explică un vânzător din Piața Drumul Taberei, conform Libertatea.

În paralel, Romsilva urmează să pună în vânzare peste 16.000 de brazi românești, oferind o alternativă celor care aleg să susțină producția locală. Chiar și așa, statisticile arată că 42% dintre români preferă în continuare un brad natural, semn că tradiția nu se pierde.

Cum alegem bradul potrivit pentru locuință

Alegerea bradului ideal depinde de spațiul disponibil, dar și de modul în care acesta va fi decorat. Brazii stufoși sunt potriviți pentru ornamente mari sau grele, în timp ce pentru camerele mai mici sunt recomandate modelele înguste, ușor de integrat în încăperi.

Înainte de a cumpăra un brad, este important să verifici prospețimea acestuia. Acele trebuie să fie elastice și bine fixate, fără să cadă la cea mai ușoară atingere, relatează stiripesurse.ro. Un miros puternic de rășină indică faptul că pomul a fost tăiat recent, în timp ce absența parfumului poate trăda o tăiere mai veche.

Ramurile sunt un alt indiciu al calității. Ele ar trebui să fie flexibile și să nu se rupă ușor, iar tulpina, la rândul ei, trebuie să fie dreaptă și ușor umedă la interior. Aspectul general al bradului rămâne esențial: frunziș uniform, fără zone îngălbenite și cu ramuri bine așezate.

