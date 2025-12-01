Mulți oameni aleg în continuare bradul natural pentru farmecul său autentic, pentru mirosul proaspăt de conifere și pentru aspectul care completează perfect atmosfera sărbătorilor. Totuși, frumusețea lui vine cu responsabilități, deoarece necesită îngrijire constantă pentru a rămâne proaspăt pe durata sezonului festiv. Pentru cei care vor să-l păstreze cât mai mult timp, specialiștii recomandă o serie de măsuri esențiale.

Cât timp poate supraviețui un brad natural fără să se usuce

Durata de viață a unui brad real depinde în mare măsură de grija acordată după aducerea lui acasă. În condiții bune, acesta poate rezista aproximativ o lună, iar dacă întreținerea este riguroasă, prospețimea poate fi prelungită chiar și până la o lună și jumătate. Specialiștii subliniază că hidratarea este etapa crucială pentru menținerea aspectului sănătos al coniferului.

„Apa proaspătă zilnic ajută bradul să reziste mai mult,” spune Sean Duffy de la Stone Mill Gardens din nordul New Jersey. „Odată ce suportul se golește de apă, e greu să faci bradul să mai absoarbă din nou apă.”

De ce este atât de importantă apa și cât trebuie adăugată

Bradul natural se comportă ca o plantă vie, astfel că necesită apă în mod constant pentru a evita pierderea rapidă a acelor. Experții recomandă un suport cu rezervor mare, ușor de verificat și completat în fiecare zi.

„Apa este absolut cea mai importantă metodă de a-ți păstra bradul pentru Crăciun,” explică Jane Neubauer, co-proprietară a fermei Sugar Pines din Chesterland, Ohio. „Alege un suport cu rezervor și verifică-l regulat. Oamenii nu realizează întotdeauna câtă apă consumă un brad de Crăciun. Trebuie să completezi apa frecvent.”

În practică, se recomandă aproximativ un litru de apă pentru fiecare 2,5 cm din diametrul tulpinii. Deși unii cred că apa caldă sau diverse găuri în baza trunchiului ajută la absorbție, specialiștii afirmă că aceste metode nu influențează semnificativ longevitatea. Aditivii pentru apă pot fi utilizați, însă cel mai important este, de departe, un nivel constant de hidratare.

De ce trebuie tăiată baza trunchiului înainte de montare

Atunci când bradul este tăiat, seva formează un strat care acționează ca un dop și împiedică absorbția apei. Pentru a evita acest fenomen, se recomandă o tăietură proaspătă înainte ca bradul să fie pus în suport.

„Când se întâmplă asta, bradul nu mai poate absorbi apa la fel de bine,” spune Neubauer. „Fă o tăietură proaspătă la bază chiar înainte de a-l pune în apă și încearcă să-l instalezi în ziua în care îl aduci acasă.”

Specialiștii recomandă îndepărtarea a aproximativ 1,25 cm din baza trunchiului, tăiat drept, pentru ca bradul să rămână stabil și să poată absorbi optim apa.

Cât de mult influențează căldura și amplasarea

Poziționarea bradului în locuință este la fel de importantă ca udarea zilnică. Sursele directe de căldură accelerează uscarea, iar temperaturile ridicate reduc rapid prospețimea acelor.

Dacă este posibil, temperatura din cameră poate fi menținută puțin mai scăzută, iar un umidificator poate ajuta la stabilizarea nivelului de umiditate, încetinind procesul de uscare.

Cât de des trebuie oprite luminile și de ce contează acest detaliu

Luminile de Crăciun pot încălzi crengile, iar dacă sunt lăsate aprinse ore în șir, cresc riscul de incendiu și contribuie la uscarea arborelui. De aceea, este indicat să fie oprite când nimeni nu este acasă sau înainte de culcare. Firele deteriorate trebuie înlocuite, iar becurile defecte schimbate imediat, relatează ziare.com.

Luminile mai mici generează mai puțină căldură, dar și modelele mai mari sunt sigure dacă bradul este bine hidratat. Oprirea luminii ocazional va contribui și ea la încetinirea uscării bradului, recomandă .