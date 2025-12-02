B1 Inregistrari!
Trucul simplu care împiedică bradul de Crăciun să-și piardă acele

02 dec. 2025, 13:17
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Un truc simplu
  2. Ce poți să faci pentru rezultate
  3. Sfaturi suplimentare

Împodobirea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai frumoase momente ale lunii decembrie, dar poate deveni rapid un coșmar atunci când acele încep să cadă peste tot prin casă. Decoratorii profesioniști au însă o metodă simplă, ieftină și extrem de eficientă pentru a menține bradul proaspăt și verde până după Revelion. Iată despre ce este vorba!

Un truc simplu

Trucul constă în folosirea unui spray special înainte de împodobire. Poate fi o soluție comercială, destinată fixării acelor, sau una naturală, foarte ușor de preparat acasă: apă amestecată cu glicerină. Această combinație formează un strat fin pe crengi, care reduce pierderea acelor și menține hidratarea bradului, scrie Click.

Înainte de aplicare, specialiștii recomandă tăierea bazei trunchiului și așezarea bradului într-un suport cu apă proaspătă. Abia apoi crengile se pulverizează uniform, astfel încât soluția să ajungă în toate zonele unde urmează să fie agățate ornamentele.

Ce poți să faci pentru rezultate

Pentru cele mai bune rezultate, pulverizarea trebuie făcută cu 30–60 de minute înainte de a începe decorarea bradului. În acest timp, soluția este absorbită complet de ace și devine invizibilă. Crengile vor rămâne elastice, hidratate și mult mai rezistente în timpul împodobirii.

Pe lângă reducerea căderii acelor, sprayul ajută la menținerea culorii intense a bradului, la prevenirea uscării premature și la păstrarea aspectului bogat. Astfel, ornamentele se vor fixa mai bine, fără riscul de a deteriora ramurile fragile.

Sfaturi suplimentare

Experții recomandă completarea zilnică a apei din suport, pentru a menține bradul hidratat. De asemenea, este indicat ca bradul să nu fie plasat lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, sobe, șeminee. Acestea îl pot usca extrem de rapid.

Soluțiile naturale precum apa cu glicerină sunt sigure pentru locuință, nu lasă miros neplăcut și sunt prietenoase cu mediul. La final, veți avea un brad care rămâne verde, dens și spectaculos pe toată perioada sărbătorilor, fără grija covorului de ace de sub el.

