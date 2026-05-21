SUA au ridicat sancțiunile impuse pentru Francesca Albanese, raportor special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate. Decizia vine după ce un judecător federal american a stabilit că măsurile luate împotriva expertei ONU puteau limita libertatea de exprimare, într-un dosar deschis de soțul și fiica acesteia.

Sancțiuni ridicate după decizia unui judecător

Departamentul Trezoreriei al SUA a actualizat lista sancțiunilor și a eliminat numele Francescăi Albanese din categoria desemnărilor legate de Curtea Penală . Măsura a fost anunțată la o săptămână după ce judecătorul federal Richard Leon a emis o ordonanță temporară împotriva sancțiunilor.

Dosarul a fost deschis în februarie de soțul și fiica raportoarei , care au susținut că sancțiunile au fost aplicate ca reacție la pozițiile sale publice privind drepturile palestinienilor și acuzațiile de abuzuri comise de Israel.

Judecătorul a apreciat că administrația Trump a încercat să limiteze exprimarea expertei ONU din cauza mesajului transmis de aceasta.

Washingtonul o acuza de „activități părtinitoare”

Administrația americană impusese sancțiunile după ce a acuzat-o pe Francesca Albanese de activități „părtinitoare și răuvoitoare” și de folosirea instrumentelor juridice împotriva Israelului. Printre motivele invocate se afla și faptul că aceasta recomandase Curții Penale Internaționale emiterea unor mandate de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu și fostul ministru al Apărării, Yoav Gallant.

„Este necontestat că recomandările sale nu au efect obligatoriu asupra acțiunilor CPI. Ele nu sunt nimic mai mult decât opinia sa”, a transmis judecătorul Richard Leon în decizia sa, potrivit , care citează AFP.

Francesca Albanese nu a reacționat imediat după anunțul Trezoreriei, însă anterior a spus că sancțiunile au fost gândite pentru a-i slăbi mandatul.

Experta ONU vorbea despre presiuni asupra misiunii sale

Albanese, care ocupă funcția de raportor special al ONU din mai 2022, a salutat anterior decizia judecătorului și le-a mulțumit familiei și celor care au sprijinit-o.

„Calculate să îmi slăbească misiunea”, a spus Francesca Albanese despre sancțiuni, potrivit Agerpres, citând AFP.

Cazul Francescăi Albanese apare într-un context mai larg de tensiuni între Washington, Curtea Penală Internațională și persoanele care critică acțiunile Israelului în Gaza. Statele Unite au mai sancționat judecători și procurori ai CPI după emiterea mandatelor pentru Netanyahu și Gallant, iar recent au vizat și activiști implicați în flotile care încercau să ajungă în Gaza.