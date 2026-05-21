Tragedia de la Goerlitz se apropie de deznodământ

Tragedia de la Goerlitz, provocată de , în orașul german aflat la granița cu Polonia, a ajuns aproape de deznodământ. Echipele de salvtori sau descoperit corpul uneia dintre cele două turiste românce dispărute.

au descoperit și recuperat corpul uneia dintre turistele românce dispărute după tragedia de la Goerlitz. După două zile de căutări, salvatorii au reușit să găsească corpul îngropat în dărâmăturile blocului de apartamente, a anunțat poliţia locală, citată de dpa. Căutările, însă, continuă, pentru a fi găsite alte două persoane care sunt date dispărute, a menţionat o purtătoare de cuvânt a .

Echipajele serviciilor de urgență au găsit-o pe femeia în vârstă de 25 de ani îngropată sub dărâmături miercuri seara, în jurul orei 22:30 (20:30 GMT). La acel moment, operațiunile de salvare au fost suspedate, temporar, pentru pentru a permite efectuarea unei investigaţie criminalistice la fața locului și pentru a recupera cadavrul.

continuă căutările pentru cea de-a doua turistă româncă, în vârstă de 26 de ani, pentru un bărbat în vârstă de 48 de ani, care deţine atât cetăţenie bulgară, cât şi germană.

Imobilul din oraşul Goerlitz, oraș situat la graniţa cu Polonia, în landul estic Saxonia, s-a prăbuşit luni seara din motive care rămân neclare.

Ce spun autoritățile despre prăbușirea clădirii?

Clădirea în care s-a produs tragedia de la Goerlitz adăpostea apartamente de închiriat şi spaţii de cazare pentru vacanţă. Autoritățile nu au stabilit, încă, exact, cauza prăbuşirii imobilului. Însă, primarul orașului, Octavian Ursu, a afirmat că pare să fie o explozie provocată de o acumulare de gaze. Potrivit poliţiei, la câteva ore după prăbuşire a fos descoperită o scurgere de gaz, ceea ce a îngreunat eforturile de salvare.

Iniţial, după explozie și după prăbușirea imobilului, au fost raportate cinci persoane dispărute. Ulterior, s-a confirmat că doi turişti nu se aflau în locație la momentul dezastrului,

Conductele de gaz din jurul blocului au fost complet golite, pentru a reduce riscul unor explozii ulterioare. Astfel operațiunea de salvare și recuperare a corpurilor celor prinși sub dărâmături s-au putut desfășura în siguranță.