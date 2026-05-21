B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tragedia de la Goerlitz. Salvatorii au descoperit corpul unei turistei românce dispărute după prăbușirea clădirii

Tragedia de la Goerlitz. Salvatorii au descoperit corpul unei turistei românce dispărute după prăbușirea clădirii

Adrian Teampău
21 mai 2026, 08:56
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Tragedia de la Goerlitz. Salvatorii au descoperit corpul unei turistei românce dispărute după prăbușirea clădirii
Sursă foto: tagesspiegel.de
Cuprins
  1. Tragedia de la Goerlitz se apropie de deznodământ
  2. Ce spun autoritățile despre prăbușirea clădirii?

Tragedia de la Goerlitz, provocată de prăbușirea unei clădiri istorice, în orașul german aflat la granița cu Polonia, a ajuns aproape de deznodământ. Echipele de salvtori sau descoperit corpul uneia dintre cele două turiste românce dispărute. 

Tragedia de la Goerlitz se apropie de deznodământ

Echipele de salvare germane au descoperit și recuperat corpul uneia dintre turistele românce dispărute după tragedia de la Goerlitz. După două zile de căutări, salvatorii au reușit să găsească corpul îngropat în dărâmăturile blocului de apartamente, a anunțat poliţia locală, citată de dpa. Căutările, însă, continuă, pentru a fi găsite alte două persoane care sunt date dispărute, a menţionat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Echipajele serviciilor de urgență au găsit-o pe femeia în vârstă de 25 de ani îngropată sub dărâmături miercuri seara, în jurul orei 22:30 (20:30 GMT). La acel moment, operațiunile de salvare au fost suspedate, temporar, pentru pentru a permite efectuarea unei investigaţie criminalistice la fața locului și pentru a recupera cadavrul.

Autorităţile germane continuă căutările pentru cea de-a doua turistă româncă, în vârstă de 26 de ani, pentru un bărbat în vârstă de 48 de ani, care deţine atât cetăţenie bulgară, cât şi germană.

Imobilul din oraşul Goerlitz, oraș situat la graniţa cu Polonia, în landul estic Saxonia, s-a prăbuşit luni seara din motive care rămân neclare.

Ce spun autoritățile despre prăbușirea clădirii?

Clădirea în care s-a produs tragedia de la Goerlitz adăpostea apartamente de închiriat şi spaţii de cazare pentru vacanţă. Autoritățile nu au stabilit, încă, exact, cauza prăbuşirii imobilului. Însă, primarul orașului, Octavian Ursu, a afirmat că pare să fie o explozie provocată de o acumulare de gaze. Potrivit poliţiei, la câteva ore după prăbuşire a fos descoperită o scurgere de gaz, ceea ce a îngreunat eforturile de salvare.

Iniţial, după explozie și după prăbușirea imobilului, au fost raportate cinci persoane dispărute. Ulterior, s-a confirmat că doi turişti nu se aflau în locație la momentul dezastrului,

Conductele de gaz din jurul blocului au fost complet golite, pentru a reduce riscul unor explozii ulterioare. Astfel operațiunea de salvare și recuperare a corpurilor celor prinși sub dărâmături s-au putut desfășura în siguranță.

Tags:
Citește și...
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Externe
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Dobânzi uriașe și mașini cerute garanție. Doi bărbați din București, arestați într-un dosar de camătă
Eveniment
Dobânzi uriașe și mașini cerute garanție. Doi bărbați din București, arestați într-un dosar de camătă
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Externe
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Ce este bine și ce nu este bine să faci astăzi, 21 mai. Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului
Eveniment
Ce este bine și ce nu este bine să faci astăzi, 21 mai. Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului
Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România
Externe
Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România
Noul trend periculos de pe TikTok: usturoi crud în nas pentru a scăpa de congestie. Ce spun medicii despre efectele metodei virale
Eveniment
Noul trend periculos de pe TikTok: usturoi crud în nas pentru a scăpa de congestie. Ce spun medicii despre efectele metodei virale
România pregătește o campanie națională pentru deșeuri. Diana Buzoianu anunță fonduri europene de 19 milioane de lei
Eveniment
România pregătește o campanie națională pentru deșeuri. Diana Buzoianu anunță fonduri europene de 19 milioane de lei
Bucureștiul ar putea avea un singur responsabil pentru căldură. Primăria Capitalei vrea să preia ELCEN
Eveniment
Bucureștiul ar putea avea un singur responsabil pentru căldură. Primăria Capitalei vrea să preia ELCEN
A luat câteva lingurițe de înghețată și a murit. O ieșire cu prietenii a unui adolescent de 16 ani s-a transformat într-o tragedie
Externe
A luat câteva lingurițe de înghețată și a murit. O ieșire cu prietenii a unui adolescent de 16 ani s-a transformat într-o tragedie
România cere eliberarea membrilor Global Sumud Flotilla. Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat protestatarilor
Eveniment
România cere eliberarea membrilor Global Sumud Flotilla. Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat protestatarilor
Ultima oră
09:58 - Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
09:56 - Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
09:30 - Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
09:22 - Dobânzi uriașe și mașini cerute garanție. Doi bărbați din București, arestați într-un dosar de camătă
08:59 - NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
08:31 - SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
08:28 - Nicușor Dan ia pulsul Parlamentului. Consultări cu liderii grupurilor care pot decide soarta viitorului guvern
08:00 - Vreme schimbătoare în România, pe 21 mai. Ploi în est și la mare, temperaturi mai blânde în vest
07:43 - Ce este bine și ce nu este bine să faci astăzi, 21 mai. Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului
07:18 - Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România