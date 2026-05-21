Acasa » Meteo » Avertizare meteo. Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

Avertizare meteo. Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării

Adrian Teampău
21 mai 2026, 10:47
Sursă foto: Captură video Observator
Cuprins
  1. Avertizare ANM pentru vânt puternic
  2. Prognoza meteo pentru prima parte a lunii iunie

ANM, Administraţia Naţională de Meteorologie, a emis o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă pe parcursul zilei de joi în mai multe regiuni ale țării. Sunt vizate județele din Moldova, nord-estul Munteniei şi din sudul Banatului.

Avertizare ANM pentru vânt puternic

Meteorologii au emis avertizări de tip Cod galben, pentru mai multe județe, privind intensificări ale vântului. Potrivit ANM, în județele din aceste regiuni se estimează că viteza vântului va atinge viteze de 50…65 km/h. Potrivit sursei citate, avertizarea va fi valabilă și pe parcursul zilei de vineri. Însă atenționarea de vânt puternic se va restrânge la județe din Moldova şi din nord-estul Munteniei.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 21 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 21:00, este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitate atmosferică, ploi puternice și intensificări ale vântului.

În zilele următoare, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării. Acest fenomen se va manifesta sub formă de averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

Pe parcursul unor intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice şi, local, în cele vestice şi centrale. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h.

Prognoza meteo pentru prima parte a lunii iunie

ANM estimează că perioada următoare, până la finalul lunii mai și în prima parte a lunii iunie, va aduce temperaturi apropiate de normal. Prognoza arată că nu vom scăpa de ploi care vor afecta mai multe regiuni. În intervalul 18 – 25 mai, temperaturile vor rămâne la valori specifice perioadei în aproape toată țara. Va ploua în estul țării, în timp ce în vest, nord-vest și sud-vest sunt așteptate cantități mai reduse de ploaie.

Pentru săptămâna 25 mai – 1 iunie, meteorologii anunță o vreme apropiată de normalul termic al perioadei. Ploile vor fi mai frecvente în sud și sud-est, în timp ce regiunile vestice și nord-vestice vom avea parte de vreme secetoasă.

În perioada 1 – 8 iunie, temperaturile se vor menține în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă. Regimul precipitațiilor nu va aduce schimbări importante, fiind estimat la valori apropiate de normal în majoritatea zonelor. În săptămâna 8 – 15 iunie, vremea va deveni ușor mai caldă în vestul și nord-vestul țării, unde temperaturile ar depăși media perioadei. În restul regiunilor, valorile termice vor rămâne apropiate de normal.

Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în vest, nord-vest și centru, în timp ce în celelalte zone sunt estimate valori apropiate de media climatologică.

