Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux

Adrian Teampău
21 mai 2026, 09:58
Cannes Sursa foto: Wikipedia
Festivalul de Film de la Cannes este o bună ocazie pentru hoții de bijuterii de lux să-și facă apariția pe Croazetă. Aceștia vizează turiștii bogați care participă la evenimentele organizate în acest context.

Hoții roiesc la Festivalul de Film de la Cannes

În această perioadă, Riviera franceză este locul preferat al turiștilor cu foarte mulți bani din întreaga lume. Aceștia aleg să participe la Festivalul de Film de la Cannes și la evenimentele prilejuite de acesta, ca să fie alături de vedetele cinematografiei mondiale. Pe de altă parte, așa cum se întâmplă în astfel de situații, zona a devenit un punct de atracție și pentru hoții de bijuterii de lux.

Infractorii specializați profită de orice vulnerabilitate de securitate ca să dea lovitura. Așa s-a întâmplat și zilele acestea, când un ceas evaluat undeva între 700.000 şi  un milion de euro, a fost furat din prestigiosul hotel Palm Beach din Cannes. Păgubașul, conform AFP, care citează surse polițienești, este o persoană particulară.

Potrivit sursei citate, este vorba despre o bijuterie marca Richard Mille. Ceasul a fost sustras în timpul unei busculade, lângă toaletele hotelului situat pe Croazetă, celebra promenadă din Cannes.

Hoții dau lovitura în fiecare sezon

În fiecare sezon, hoţi specializaţi şi foarte bine organizaţi încearcă să dea lovitura în stațiunile de lux din sudul Franței. Aceștia se întrec în a fura bijuteriile turiştilor străini bogaţi veniţi să asiste la evenimentele ocazionate de Festivalul de Film de la Cannes.

În aceste condițiile, autoritățile franceze iau măsuri suplimentare de securitate, însă nu întotdeauna se dovedesc a fi eficiente. Anul trecut, peste o duzină de furturi sau tentative de furt de ceasuri de lux au fost înregistrate în două luni în oraş, potrivit Parchetului.

Pentru a reintroduce aceste obiecte în circuitele de revânzare, reţelele cele mai sofisticate sunt capabile să falsifice numerele de serie şi să furnizeze cutii şi certificate false.

