Polițiștii Capitalei au făcut percheziții în București într-un dosar de camătă, în care doi bărbați sunt suspectați că ar fi împrumutat bani mai multor persoane și ar fi cerut dobânzi lunare de 20% până la 30%. Ancheta vizează 17 persoane vătămate, iar în urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile și sume importante de bani.

Împrumuturi cu dobânzi de până la 30% pe lună

Potrivit , cei doi bărbați, de 30 și 56 de ani, au ajuns în arest preventiv după o anchetă a polițiștilor din București privind presupuse împrumuturi date fără autorizație. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, activitatea ar fi avut loc în perioada 13 septembrie 2023 – 6 mai 2026.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi oferit bani mai multor persoane fizice, iar în schimb ar fi perceput lunar dobânzi foarte mari, cuprinse între 20% și 30%. În plus, aceștia ar fi cerut diferite garanții, în special autoturisme.

În dosar sunt identificate 17 persoane vătămate.

Patru percheziții în Capitală

Pe 19 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară în București.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru dosar. Printre acestea se numără telefoane mobile, peste 17.260 de lei, 9.600 de euro și 500 de dolari.

Cei doi bărbați au fost depistați și duși la audieri. După administrarea , au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă sub supravegherea Parchetului

Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Sector 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Dosarul vizează infracțiunea de camătă.

Poliția Capitalei precizează că perchezițiile reprezintă o etapă a procesului penal, necesară pentru administrarea probelor, și că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.