Acasa » Eveniment » De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor

De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor

Selen Osmanoglu
01 feb. 2026, 16:02
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. De la câștig la infracțiune
  2. Condamnări grele pentru lider și complici
  3. Laboratoare clandestine și amploarea operațiunii
  4. Interceptarea transportului masiv de droguri

Un bărbat în vârstă de 80 de ani a folosit câștigul la loterie pentru a finanța una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri descoperite în nordul Angliei. Astfel, acesta a generat un imperiu evaluat la peste 333 de milioane de euro. Iată cum s-a întâmplat totul!

De la câștig la infracțiune

John Eric Spiby, din suburbiile orașului Manchester, a câștigat aproximativ 2,8 milioane de euro la Loto în 2010, fonduri pe care le-ar fi folosit ulterior pentru a finanța o vastă operațiune ilegală de producere și distribuție de droguri.

Între 2020 și 2022, Spiby și complicii săi au „inundat” piața cu milioane de tablete de etizolam, un sedativ puternic vândut ilegal drept diazepam, potrivit publicației The Times.

Condamnări grele pentru lider și complici

John Eric Spiby a negat implicarea în activități ilegale, însă instanța l-a găsit vinovat de producere și furnizare de droguri, deținere ilegală de arme și muniție și obstrucționarea justiției. Tribunalul l-a condamnat la 16 ani și 6 luni de închisoare.

În același dosar, au mai fost condamnate următoarele persoane:

  • John Colin Spiby, fiul său, 37 de ani, coordonator al operațiunilor zilnice, 16 ani și 6 luni;
  • Lee Drury, 45 de ani, 9 ani și 9 luni;
  • Callum Dorian, 35 de ani, 9 ani.

Laboratoare clandestine și amploarea operațiunii

Inițial, drogurile erau fabricate în grajdurile fermei lui Spiby, dar pe măsură ce afacerea a crescut, gruparea a deschis și un al doilea laborator într-o zonă industrială din Salford.

Anchetatorii britanici estimează că rețeaua a generat un imperiu al drogurilor evaluat la aproximativ 333 de milioane de euro.

Interceptarea transportului masiv de droguri

Destrămarea rețelei a venit după ce poliția a reținut un complice prins cu aproximativ două milioane de tablete.

Probele decisive au fost obținute pe 2 aprilie 2022, când forțele de ordine au interceptat un transport uriaș de droguri destinat unui hotel din Manchester, ceea ce a condus la arestarea liderilor și a complicilor.

