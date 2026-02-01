B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta

Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 21:09
Pierderi majore pentru bugetul de stat. „Taxa Temu” a mutat avioanele cu marfă de la Aeroportul Internațional Henri Coandă la Budapesta
Sursă Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a golit taxa de 25 de lei aeroportul Otopeni
  2. Cât a pierdut România după ce coletele au fost redirecționate peste graniță

România a introdus, de la 1 ianuarie, o taxă de 25 de lei pentru coletele extracomunitare. Măsura a fost prezentată ca o soluție pentru a aduce bani suplimentari la buget. Rezultatul? Exact opusul așteptărilor. Potrivit Adevărul, măsura a fost rapid „păcălită” de marile platforme de comerț online precum Temu, Shein și Alibaba.

Giganții e-commerce au găsit imediat o soluție. Își redirecționează transporturile prin alte state din Uniunea Europeană, în special prin Ungaria, evitând astfel plata taxei.

Cum a golit taxa de 25 de lei aeroportul Otopeni

După apariția taxei logistice de 25 de lei, companiile din afara UE s-au adaptat imediat. Și-au mutat depozitele în alte țări europene și au schimbat traseele de livrare. Coletele ajung acum pe aeroporturi precum Budapesta, în timp ce Aeroportul Internațional Henri Coandă este ocolit complet.

„Introducerea taxei logistice de 25 RON per colet, prin Legea nr. 229/2025, a avut efecte rapide și profunde asupra fluxurilor logistice desfășurate prin Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP)”, au transmis reprezentanții Asociației Comisionarilor în Vamă – PRO CUSTOMS. De asemenea, s-a precizat că măsura a generat „o relocare masivă a fluxurilor logistice și vamale în afara României, cu impact fiscal și economic negativ”.

Aproape jumătate din marfa tranzitată prin Aeroportul Internațional Henri Coandă provenea din coletele de e-commerce. Doar în a doua jumătate a anului trecut, aici au fost procesate aproximativ 7,36 milioane de pachete. Valoarea totală a acestora depășea 212 milioane de euro.

Cât a pierdut România după ce coletele au fost redirecționate peste graniță

Totul a pornit odată cu introducerea taxei pentru coletele venite de pe platforme precum Temu, AliExpress și Shein. Specialiștii în transport internațional spun că impactul a fost imediat. Aproximativ 99% din volumele de e-commerce au fost mutate către alte puncte de intrare în UE, marele beneficiar fiind aeroportul din Budapesta.

Pe hârtie, statul român ar fi putut încasa aproximativ 36,8 milioane de euro doar din taxa logistică. În plus, prin vămuirea clasică, veniturile din TVA și taxe vamale ar fi depășit 100 de milioane de euro. În realitate, aproape toți acești bani ajung acum în alte țări.

„Rezultatul: pierderi directe pentru bugetul de stat de aproximativ 700 de milioane de euro pe an”, au avertizat reprezentanții PRO CUSTOMS. Efectele se simt puternic și la Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde zborurile cargo au fost reduse sau relocate, cu minusuri de peste 2,5 milioane de euro.

