Externe » Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv

Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 19:26
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a ajuns o simplă verificare de bilete să implice poliția
  2. Ce s-a întâmplat după ce poliția a intervenit în gară

Un incident tensionat a avut loc într-un tren din Austria. Un român în vârstă de 55 de ani a ales o „metodă”, cel puțin bizară, pentru a evita prezentarea biletului. În locul unui titlu de călătorie valabil, bărbatul i-a arătat controlorului un cuțit de buzunar.

Situația s-a complicat rapid. Companionul românului a devenit extrem de agresiv, transformând o simplă verificare de bilete într-un episod periculos. Potrivit publicației Krone, forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a calma spiritele.

Cum a ajuns o simplă verificare de bilete să implice poliția

Totul s-a petrecut joi, în urma unui control de rutină într-un tren care se îndrepta spre Salzburg. Trei cetățeni români, cu vârste de 40, 48 și 55 de ani, au fost depistați fără bilete valabile. Controlorul le-a cerut să întrerupă călătoria, însă decizia l-a enervat pe bărbatul de 55 de ani.

Acesta a reacționat neașteptat și i-a arătat angajatului feroviar un cuțit de buzunar. Ulterior, s-a stabilit că acesta nu fusese folosit. Situația a devenit rapid tensionată, iar controlorul a solicitat intervenția poliției, temându-se că incidentul ar putea escalada.

Ce s-a întâmplat după ce poliția a intervenit în gară

Totul a luat o turnură periculoasă în momentul în care polițiștii au încercat să îi legitimeze pe cei trei, în stația Vöcklabruck. Românul de 40 de ani a avut o reacție violentă, devenind extrem de agresiv și opunând o rezistență considerabilă. În mai multe rânduri, acesta a încercat chiar să îi atace pe agenți. Din cauza stării avansate de ebrietate, bărbatul nu a putut fi audiat pe loc.

După consultări cu Parchetul din Wels, cei doi români mai în vârstă au fost eliberați, în timp ce individul de 40 de ani a fost reținut temporar. A doua zi, după ce s-a trezit din beție, acesta a fost audiat, și-a recunoscut faptele, iar autoritățile au formulat oficial acuzații pe numele său.

