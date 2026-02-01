Primăvara își face simțită prezența în piețe, odată cu apariția primelor românești. Salata, ceapa verde și ridichile au ajuns deja pe tarabe. Din păcate, acestea vin la pachet cu prețuri mai ridicate față de anul trecut.

Scumpirile sunt puse pe seama frigului din luna ianuarie, care a afectat culturile timpurii. În plus, costurile mari pentru încălzirea și întreținerea solariilor i-au împins pe producători să majoreze prețurile. Chiar și în aceste condiții, cumpărătorii caută autohtone, atrași de prospețime și gustul autentic.

De ce sunt mai scumpe primele verdețuri românești

Tarabele din piețe s-au umplut cu primele verdețuri românești ale anului, gata să ajungă în farfuriile consumatorilor. Bucuria începutului de sezon este însă umbrită de prețuri mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Vremea rece din ultimele săptămâni a pus presiune pe producători și a afectat culturile timpurii. În același timp, costurile de întreținere ale au crescut semnificativ.

Toate aceste cheltuieli se regăsesc acum în prețul final. Astfel, dacă la angro o salată verde pornește de la 1 leu sau 1,50 lei, în piețe aceasta ajunge să coste chiar dublu. Situația stârnește nemulțumirea cumpărătorilor, dar și a fermierilor, care spun că profitul rămâne modest.

Cât ne costă verdețurile în această perioadă