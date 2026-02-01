B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii

Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 16:33
Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce sunt mai scumpe primele verdețuri românești
  2. Cât ne costă verdețurile în această perioadă

Primăvara își face simțită prezența în piețe, odată cu apariția primelor verdețuri românești. Salata, ceapa verde și ridichile au ajuns deja pe tarabe. Din păcate, acestea vin la pachet cu prețuri mai ridicate față de anul trecut.

Scumpirile sunt puse pe seama frigului din luna ianuarie, care a afectat culturile timpurii. În plus, costurile mari pentru încălzirea și întreținerea solariilor i-au împins pe producători să majoreze prețurile. Chiar și în aceste condiții, cumpărătorii caută legumele autohtone, atrași de prospețime și gustul autentic.

De ce sunt mai scumpe primele verdețuri românești

Tarabele din piețe s-au umplut cu primele verdețuri românești ale anului, gata să ajungă în farfuriile consumatorilor. Bucuria începutului de sezon este însă umbrită de prețuri mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Vremea rece din ultimele săptămâni a pus presiune pe producători și a afectat culturile timpurii. În același timp, costurile de întreținere ale solariilor au crescut semnificativ.

Toate aceste cheltuieli se regăsesc acum în prețul final. Astfel, dacă la angro o salată verde pornește de la 1 leu sau 1,50 lei, în piețe aceasta ajunge să coste chiar dublu. Situația stârnește nemulțumirea cumpărătorilor, dar și a fermierilor, care spun că profitul rămâne modest.

Cât ne costă verdețurile în această perioadă

La tarabele din piețe, prețurile sunt deja bine stabilite. O legătură de ceapă verde costă în jur de 2 lei, ridichiile ajung la 5 lei, iar o salată se vinde între 2,50 și 5 lei, în funcție de producător. Fermierii spun că majorările au fost inevitabile, în contextul cheltuielilor tot mai mari.

Temperaturile scăzute au întârziat recoltarea, iar cantitățile scoase la vânzare sunt mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. Din cauza producției reduse și a costurilor ridicate, legumicultorii avertizează că prețurile vor rămâne mai mari și în perioada următoare, notează observatornews.ro.

Tags:
Citește și...
Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
Eveniment
Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
Eveniment
Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Eveniment
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Eveniment
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Eveniment
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Eveniment
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Eveniment
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Eveniment
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
Eveniment
Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Eveniment
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Ultima oră
18:57 - Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
18:18 - Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
17:38 - Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
17:04 - Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
16:02 - De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
15:37 - Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
15:20 - Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
14:43 - Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
14:05 - Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
13:37 - Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite