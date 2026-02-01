B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”

Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 18:57
Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
Sursă Foto: Facebook -Daniel Băluță
Cuprins
  1. Ce spune Daniel Băluță despre „apa călâie” și facturile bucureștenilor
  2. Ce mai promite liderul PSD București pentru cei afectați de frig și facturi mari

O măsură cu impact direct asupra buzunarelor bucureștenilor se pregătește în Capitală. Primarul Sectorului 4, anunță că PSD va depune în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre menit să-i protejeze pe consumatori.

Inițiativa prevede ca asociațiile de proprietari să nu mai plătească pentru servicii livrate „pe jumătate”. Mai exact, dacă Termoenergetica și ELCEN nu furnizează apă caldă și agent termic la parametri normali, serviciul este considerat necorespunzător. În aceste condiții, locatarii care primesc doar „apă călâie” ar urma să fie scutiți de la plată.

Ce spune Daniel Băluță despre „apa călâie” și facturile bucureștenilor

Într-o conferință de presă, Daniel Băluță a atras atenția asupra situației absurde din mii de blocuri. Apa caldă ajunge la temperaturi „incredibile”, iar caloriferele sunt „amorţite”.

„Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni – şi invit toţi consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers – vom iniţia un proiect de hotărâre prin care, exact aşa cum ANPC validează calitatea unui produs şi, dacă el este bun, îl păstrează pe piaţă, dacă nu este bun, nu-l păstrează pe piaţă”, a spus primarul Sectorului 4.

Mai exact, Daniel Băluță vrea ca apa caldă și căldura livrate sub parametrii contractuali să nu mai fie achitate de asociațiile de locatari. Măsura ar urma să se aplice inclusiv pentru facturile din luna ianuarie.

Ce mai promite liderul PSD București pentru cei afectați de frig și facturi mari

Daniel Băluță transmite un mesaj fără echivoc. Dacă apa caldă și căldura nu sunt livrate corect, nu cetățenii trebuie să plătească.

„Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Deci, ca atare, Termoenergetica şi cu ELCEN trebuie să-şi rezolve problema asta, nu pe spatele cetăţenilor”, a precizat el.

Proiectul pe care îl susține urmărește să consfințească o realitate simplă. Nimeni nu ar trebui să achite un serviciu prost sau incomplet. Primarul Sectorului 4 spune că a venit momentul unei „lecții” pentru cei care, de ani de zile, găsesc doar scuze și pasează vina. În plus, edilul vrea schimbarea modului în care sunt acordate subvențiile pentru căldură în București, astfel încât sprijinul să fie oferit în funcție de venituri reale.

El atrage atenția că doar în decembrie existau aproape 29.500 de pensionari cu pensii sub 1.000 de lei. La aceștia se adaugă zeci de mii de persoane cu venituri mici sau dizabilități. În acest context, consideră profund nedrept ca toți să primească aceeași subvenție ca cei cu salarii de 20.000 de lei.

„Voi face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a bloca orice măsură de austeritate suplimentară”, a mai declarat Băluţă, notează hotnews.ro.

Tags:
Citește și...
Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
Eveniment
Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
Eveniment
Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Eveniment
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Eveniment
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Eveniment
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Eveniment
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Eveniment
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Eveniment
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
Eveniment
Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Eveniment
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Ultima oră
18:18 - Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
17:38 - Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
17:04 - Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
16:33 - Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
16:02 - De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
15:37 - Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
15:20 - Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
14:43 - Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
14:05 - Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
13:37 - Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite