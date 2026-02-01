O măsură cu impact direct asupra buzunarelor bucureștenilor se pregătește în Capitală. , anunță că PSD va depune în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre menit să-i protejeze pe consumatori.

Inițiativa prevede ca asociațiile de proprietari să nu mai plătească pentru servicii livrate „pe jumătate”. Mai exact, dacă Termoenergetica și ELCEN nu furnizează apă caldă și agent termic la parametri normali, serviciul este considerat necorespunzător. În aceste condiții, locatarii care primesc doar „apă călâie” ar urma să fie scutiți de la plată.

Ce spune Daniel Băluță despre „apa călâie” și facturile bucureștenilor

Într-o conferință de presă, Daniel Băluță a atras atenția asupra situației absurde din mii de blocuri. Apa caldă ajunge la temperaturi „incredibile”, iar caloriferele sunt „amorţite”.

„Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni – şi invit toţi consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers – vom iniţia un proiect de hotărâre prin care, exact aşa cum validează calitatea unui produs şi, dacă el este bun, îl păstrează pe piaţă, dacă nu este bun, nu-l păstrează pe piaţă”, a spus primarul Sectorului 4.

Mai exact, Daniel Băluță vrea ca apa caldă și căldura livrate sub parametrii contractuali să nu mai fie achitate de asociațiile de locatari. Măsura ar urma să se aplice inclusiv pentru facturile din luna ianuarie.

Ce mai promite liderul PSD București pentru cei afectați de frig și facturi mari

Daniel Băluță transmite un mesaj fără echivoc. Dacă nu sunt livrate corect, nu cetățenii trebuie să plătească.

„Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic. Deci, ca atare, Termoenergetica şi cu ELCEN trebuie să-şi rezolve problema asta, nu pe spatele cetăţenilor”, a precizat el.

Proiectul pe care îl susține urmărește să consfințească o realitate simplă. Nimeni nu ar trebui să achite un serviciu prost sau incomplet. Primarul Sectorului 4 spune că a venit momentul unei „lecții” pentru cei care, de ani de zile, găsesc doar scuze și pasează vina. În plus, edilul vrea schimbarea modului în care sunt acordate subvențiile pentru căldură în București, astfel încât sprijinul să fie oferit în funcție de venituri reale.

El atrage atenția că doar în decembrie existau aproape 29.500 de pensionari cu pensii sub 1.000 de lei. La aceștia se adaugă zeci de mii de persoane cu venituri mici sau dizabilități. În acest context, consideră profund nedrept ca toți să primească aceeași subvenție ca cei cu salarii de 20.000 de lei.