Ce l-a pus pe gânduri pe un turist în plimbările sale prin România Vizita în România i-a oferit unui tânăr călător un motiv neașteptat de reflecție. Jules Cos a ajuns rapid în atenția publicului pe . Motivul? Acesta a împărtășit o observație personală din plimbările sale prin Brașov. Totul a pornit de la un detaliu aparent banal, remarcat pe străzile orașului. Totul a pornit de la o simplă plimbare prin oraș, care s-a transformat rapid într-un subiect viral. Jules Cos, aflat acum în Brașov, a povestit că a observat un gest repetat la mulți români. Oamenii își fac semnul crucii din mers, fără oprire și fără un moment vizibil de rugăciune. Tânărul a precizat că același lucru i-a atras atenția și în . Frecvența acestui obicei l-a făcut curios și confuz în același timp. „Nu înțeleg. De dimineață, dar și când mă plimbam prin București, i-am văzut pe oameni făcând semnul crucii, mai tot timpul. Pur și simplu, în timp ce merg. Nu păreau că se roagă”, a spus acesta în videoclipul postat pe TikTok.

All Romanians, please explain

Ce spun internauții despre semnul crucii făcut din mers

După apariția videoclipului, au reacționat rapid. Aceștia au explicat că gestul nu este întâmplător, ci ține profund de credință și spiritualitate. Mulți au spus că semnul crucii este o formă de salut adresată lui Dumnezeu, un act de respect față de biserică și o cerere tăcută de protecție.

Pentru unii, este un reflex învățat din copilărie. Îl fac atunci când trec pe lângă o biserică, când văd o ambulanță, când pleacă de acasă sau înainte de a porni la drum.

Alții au explicat că reprezintă o recunoaștere a prezenței lui Hristos și a Sfintelor Taine, un mod simplu de a spune „Ajută-ne, Doamne”. Un comentator străin a mărturisit că a fost atât de impresionat de creștinismul din România, încât a ales să se convertească la ortodoxie. Între timp, a adoptat multe dintre aceste obiceiuri, inclusiv semnul crucii înainte de a conduce.