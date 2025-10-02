B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților

Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților

Ana Maria
02 oct. 2025, 14:52
Atac terorist în Manchester. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Bilanțul morților
Foto: Hepta.ro / DPA Images / Nick Ansell
Cuprins
  1. Atac terorist în Manchester. Ce a transmis un oficial
  2. Când a avut loc atacul terorist în Manchester
  3. Ce a transmis Regele Charles, după atacul terorist în Manchester

Două persoane au fost ucise într-un presupus atac terorist în fața unei sinagogi din Manchester, a anunțat Poliția. O a treia persoană, un bărbat despre care se crede că este făptașul, a fost împușcat de ofițeri înarmați și se crede că a murit.

Poliția a declarat că nu poate confirma, în prezent, obiectele suspecte din motive de siguranță, dar o unitate de dezamorsare a bombelor se află la fața locului.

Alți trei cetățeni rămân în stare gravă.

Atac terorist în Manchester. Ce a transmis un oficial

Cetățenii sunt sfătuiți să evite zona în timp ce poliția continuă să se ocupe de situație.

Un purtător de cuvânt al Poliției din Greater Manchester a declarat: „Știm că oribilul atac de astăzi, în cea mai sfântă zi a comunității evreiești, va provoca un șoc și o frică semnificative în toate comunitățile noastre.”

„Suntem recunoscători membrului publicului al cărui răspuns rapid la ceea ce a văzut ne-a permis să acționăm rapid și, prin urmare, infractorul a fost împiedicat să intre în sinagogă.

Rămânem în contact direct cu toate sinagogile din Greater Manchester pentru a oferi asigurări, iar acest lucru va continua atât timp cât va fi necesar.

Vom continua să oferim actualizări pe cât posibil, dar aș ruga pe oricine crede că ar putea avea o persoană dragă implicată în incidentul de astăzi să folosească, în primul rând, informațiile de la Biroul de Accidente.”, a mai transmis purtătorul de cuvânt, potrivit The Telegraph.

Poliția a împușcat un presupus terorist după ce mai multe persoane au fost înjunghiate într-o sinagogă din Manchester, iar altele au fost lovite cu mașina.

Un agent de securitate a fost una dintre victime, iar atacatorul nu a avut acces în clădire, potrivit rapoartelor locale.

Când a avut loc atacul terorist în Manchester

Conform The Telegraph, incidentul, care a avut loc în ziua de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, este tratat drept un presupus atac terorist.

O înregistrare video distribuită pe rețelele sociale părea să arate ofițeri de poliție îndreptând armele spre cineva întins la pământ în fața sinagogii congregației ebraice Heaton Park.

Ofițerii înarmați le-au strigat pietonilor să se „întoarcă” și să „plece mai departe”. Poliția nu a confirmat informațiile despre o posibilă bombă, deși o unitate de eliminare a exploziei se află la fața locului.

Sir Keir Starmer se va întoarce în Marea Britanie pentru a prezida o întâlnire de urgență pe tema înjunghierii.

El a spus: „Faptul că acest lucru s-a întâmplat de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, face totul cu atât mai îngrozitor.”

Ce a transmis Regele Charles, după atacul terorist în Manchester

Regele a transmis gândurile și rugăciunile către comunitatea evreiască în urma unui atac „oribil” în nordul orașului Manchester.

„Eu și soția mea am fost profund șocați și întristați să aflăm despre oribilul atac din Manchester, mai ales într-o zi atât de importantă pentru comunitatea evreiască.

Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de toți cei afectați de acest incident îngrozitor și apreciem foarte mult acțiunile rapide ale serviciilor de urgență.”, a spus regele.

Tags:
