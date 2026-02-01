B1 Inregistrari!
Scumpirile îi alungă pe români de la raft. Sucurile devin un lux, iar vânzările au scăzut cu 10%

Ana Beatrice

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 22:24
Scumpirile îi alungă pe români de la raft. Sucurile devin un lux, iar vânzările au scăzut cu 10%
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. De ce au ajuns sucurile un mic lux pentru români
  2. Ce aleg românii în locul sucurilor

Scumpirile din ultimii doi ani se simt tot mai puternic în coșul de cumpărături. Băuturile răcoritoare sunt printre primele „victime”. Accizele majorate și TVA-ul crescut i-au făcut pe români să reducă vizibil consumul de sucuri.

Producătorii spun că vânzările au coborât cu aproximativ 10%, un semnal clar că prețurile descurajează cumpărătorii. Surpriza vine și  din zona băuturilor fără zahăr. Deși nu sunt accizate, acestea au ajuns aproape la fel de scumpe ca variantele clasice.

De ce au ajuns sucurile un mic lux pentru români

Valul de scumpiri din ultimii ani a lovit din plin industria băuturilor răcoritoare. Din 2023 și până acum, taxele pentru sucurile cu zahăr au fost majorate de trei ori.

Efectul este clar, o sticlă de suc poate costa astăzi cu până la 50% mai mult, în funcție de ambalaj. În medie, prețul unui litru a crescut cu aproximativ 1,2 lei, iar consumul a scăzut cu 10%, potrivit specialiștilor. Nici sucurile fără zahăr nu au scăpat, diferența de preț este aproape insesizabilă. Varianta clasică ajunge la 6,35 lei, iar cea diet la circa 6,10 lei.

„În afară de faptul că TVA-ul s-a mărit pentru toate categoriile de produse, vorbim şi de preţul la energie electrică şi toate celelate materii prime care intră în producţia unei bături răcoritoare şi bineînţeles şi costul ambalajului”, a transmis preşedinta ANBR, notează observatornews.ro.

Ce aleg românii în locul sucurilor

Tot mai mulți consumatori caută alternative, iar schimbarea se vede clar în restaurante și magazine. „Clienţii care vin în restaurant preferă să ia o bere, ape, sau freshuri decât un suc. Şi cel mai drastic au scăzut vânzările pentru acasă la băuturi, nu se mai comandă absolut deloc”, a spus managerul unui restaurant.

La raft, tendința este similară. „Cine preferă un suc cu zahăr sau un fresh îl va cumpăra în continuare, dar există o tendinţă spre produsele slab alcoolizate. 10-15-20 de lei cidru, bere slab alcoolizată. Tendinţa este de un an jumătate doi şi creşte puţin câte puţin”, a precizat proprietarul unui magazin de băuturi.

Țara noastră găzduiește în prezent 18 fabrici de băuturi răcoritoare, iar mai mult de jumătate din producția acestora este destinată piețelor externe. Potrivit directorului executiv al Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare, industria băuturilor răcoritoare contribuie cu aproape 1% la PIB-ul României. Sectorul oferă direct aproximativ 10.000 de locuri de muncă și susține, prin partenerii săi, până la 60.000 de angajați.

