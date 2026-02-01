B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”

Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 17:38
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce a declarat Zelenski despre următoarea rundă de negocieri
  2. Ce au discutat emisarul lui Putin și trimisul special al lui Trump în Florida

Un nou capitol diplomatic se deschide săptămâna aceasta în încercarea de a opri războiul din Ucraina. Miercuri, în Emiratele Arabe Unite, vor fi reluate negocierile directe dintre Kiev, Moscova și Washington.

Anunțul a fost făcut duminică, 1 februarie, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează Agerpres.

Ce a declarat Zelenski despre următoarea rundă de negocieri

Calendarul noilor întâlniri trilaterale este deja stabilit. „Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie, la Abu Dhabi”, a transmis liderul de la Kiev pe X.

Volodimir Zelenski a mai precizat că Ucraina este pregătită pentru discuții de fond. Totodată, a subliniat că își dorește ca aceste negocieri să aducă un pas concret spre o încheiere „reală și demnă” a conflictului.

Cu o zi înainte, președintele Ucrainei precizase că autoritățile se pregătesc intens pentru întâlnirile din „săptămâna viitoare”. Acestea sunt văzute ca un pas important pentru deblocarea negocierilor.

Inițial, o rundă era programată chiar duminică, tot la Abu Dhabi. Pe 23 și 24 ianuarie avusese loc primul ciclu de tratative între reprezentanți din Kiev, Moscova și Washington, D.C.. Acestea au fost primele discuții directe dintre cele trei părți, desfășurate în cadrul inițiativei americane de a pune capăt războiului.

Ce au discutat emisarul lui Putin și trimisul special al lui Trump în Florida

În timp ce negocierile oficiale continuă, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida. La discuții a participat emisarul special american Steve Witkoff, alături de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. De asemenea, la întâlnire a fost prezent și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

Ambele părți au catalogat discuțiile drept „constructive”, fără a oferi însă detalii concrete despre subiectele abordate. În realitate, eforturile pentru o soluție diplomatică a conflictului declanșat de invazia rusă din 2022 rămân extrem de complicate, mai ales din cauza disputei teritoriale.

Rusia cere retragerea forțelor ucrainene din zonele regiunii Donețk aflate încă sub controlul Kievului, o condiție respinsă ferm de Ucraina.

Între timp, la Moscova se aud tot mai multe voci din cercurile apropiate Kremlinului, care cer o linie mai dură și o abordare mai agresivă față de Ucraina. Acest lucru complică și mai mult orice perspectivă reală de compromis.

Tags:
Citește și...
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Externe
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Externe
Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE
Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială
Externe
Miliardarul Elon Musk vrea să trimită un milion de sateliți în spațiu ca să alimenteze inteligența artificială
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Externe
Tragedie în Congo! Peste 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan controlate de rebeli
Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
Externe
Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
Externe
Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)
Externe
Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Externe
Un copil a mers 6 km prin zăpadă, după ce a fost dat jos din autobuz pentru că nu avea biletul bun
Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
Externe
Catherine O’Hara a murit la 71 de ani. Lumea filmului este în doliu după pierderea actriței din Home Alone
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Externe
Zelenski a anunțat că a discutat cu Nicușor Dan: E crucial să realizăm aceste proiecte. Mulțumesc președintelui și poporului român
Ultima oră
18:57 - Daniel Băluță: „Dacă nu livrăm apa caldă şi căldura în parametri, să plătească cine este de vină, oamenii nu plătesc nimic”
18:18 - Bani în plus pentru pensionari? PSD pune presiune pe Guvern pentru ajutoare destinate celor 2,8 milioane de beneficiari
17:04 - Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
16:33 - Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
16:02 - De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
15:37 - Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
15:20 - Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
14:43 - Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
14:05 - Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
13:37 - Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite