Un nou capitol diplomatic se deschide săptămâna aceasta în încercarea de a opri războiul din Ucraina. Miercuri, în Emiratele Arabe Unite, vor fi reluate negocierile directe dintre Kiev, Moscova și Washington.

Anunțul a fost făcut duminică, 1 februarie, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, notează Agerpres.

Ce a declarat Zelenski despre următoarea rundă de negocieri

Calendarul noilor întâlniri trilaterale este deja stabilit. „Datele următoarelor întâlniri trilaterale au fost stabilite: 4 şi 5 februarie, la Abu Dhabi”, a transmis liderul de la Kiev pe .

Volodimir Zelenski a mai precizat că Ucraina este pregătită pentru discuții de fond. Totodată, a subliniat că își dorește ca aceste negocieri să aducă un pas concret spre o încheiere „reală și demnă” a conflictului.

Cu o zi înainte, președintele Ucrainei precizase că autoritățile se pregătesc intens pentru întâlnirile din „săptămâna viitoare”. Acestea sunt văzute ca un pas important pentru deblocarea negocierilor.

Inițial, o rundă era programată chiar duminică, tot la . Pe 23 și 24 ianuarie avusese loc primul ciclu de tratative între reprezentanți din Kiev, Moscova și Washington, D.C.. Acestea au fost primele discuții directe dintre cele trei părți, desfășurate în cadrul inițiativei americane de a pune capăt războiului.

Ce au discutat emisarul lui Putin și trimisul special al lui Trump în Florida

În timp ce negocierile oficiale continuă, emisarul Kremlinului pentru chestiuni economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în . La discuții a participat emisarul special american Steve Witkoff, alături de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. De asemenea, la întâlnire a fost prezent și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

Ambele părți au catalogat discuțiile drept „constructive”, fără a oferi însă detalii concrete despre subiectele abordate. În realitate, eforturile pentru o soluție diplomatică a conflictului declanșat de invazia rusă din 2022 rămân extrem de complicate, mai ales din cauza disputei teritoriale.

Rusia cere retragerea forțelor ucrainene din zonele regiunii Donețk aflate încă sub controlul Kievului, o condiție respinsă ferm de Ucraina.

Între timp, la Moscova se aud tot mai multe voci din cercurile apropiate Kremlinului, care cer o linie mai dură și o abordare mai agresivă față de Ucraina. Acest lucru complică și mai mult orice perspectivă reală de compromis.