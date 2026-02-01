B1 Inregistrari!
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări"

Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 17:04
Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări"
Sursă Foto: Facebook -Elena Merișoreanu
Elena Merișoreanu demonstrează încă o dată că vârsta este, într-adevăr, doar un număr. Artista de muzică populară pune mare preț pe felul în care arată. Nu se sfiește să apeleze la intervenții estetice minim invazive pentru a-și păstra prospețimea și eleganța. Deși a trecut de 70 de ani, rămâne extrem de activă, prezentă pe scenă și atentă la fiecare detaliu.

Cu o energie molipsitoare și o atitudine pozitivă, cântăreața impresionează prin felul său de a fi. Arată clar că îngrijirea personală nu ține cont de vârstă, ci de respectul față de tine însuți.

De ce nu renunță Elena Merișoreanu la micile retușuri estetice

Elena Merișoreanu continuă să demonstreze că grija pentru imagine nu are termen de expirare. Cântăreața de muzică populară își menține aparițiile impecabile. Nu ezită să apeleze la proceduri estetice minim invazive, tocmai pentru a-și păstra prospețimea și eleganța.

Artista trece destul de des pragul cabinetelor de medicină estetică. Recent, a mărturisit că urmează o nouă rundă de injectări cu acid hialuronic, în special în zona ochilor și a bărbiei.

„O să mă duc să-mi fac iar injectări. Îmi mai pun acid hialuronic pe la ochi, pe la barbă. Nu fac operații. Nu sunt contra lor, dar eu îmi fac din astea mai mici”, a declarat Elena Merișoreanu, pentru spynews.ro.

Cum răspunde artista criticilor legate de vârstă și intervențiile estetice

Chiar dacă este adesea ținta comentariilor acide din mediul online, mai ales din cauza vârstei. Cântăreața tratează criticile cu umor și multă detașare. „Cei care comentează, e problema fiecăruia. Eu le doresc numai bine, iar cui nu-i place vârsta mea, să nu o apuce”, a declarat aceasta.

Pentru ea, important este să se simtă bine în pielea ei și să rămână aceeași femeie energică, sigură pe sine și mereu atentă la felul în care se prezintă în fața publicului.

„Dacă unele vedete cred că trebuie să-și îmbunătățească ceva, n-am nimic împotrivă, fiecare cu opțiunea lui. Deși unele sunt chiar exagerate, chiar nu le mai recunoști pe stradă. Nu dau exemple sau nume din showbiz, nu vreau să-mi pun pe vreuna în cap. Dacă ele se simt bine așa, să-și facă în continuare!”, a mai precizat Elena Merișoreanu, pentru Click!

