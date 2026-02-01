B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal a cucerit aurul mondial la matematică în Thailanda (FOTO)

Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal a cucerit aurul mondial la matematică în Thailanda (FOTO)

Ana Beatrice
01 feb. 2026, 21:34
Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal a cucerit aurul mondial la matematică în Thailanda (FOTO)
Sursă Foto: Facebook - Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal
Cuprins
  1.  Ce se află în spatele succesului internațional al elevului din Caracal
  2. Ce spun reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” despre reușita băiatului

Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal, laureat anul trecut cu două medalii de aur la competiții internaționale de matematică, continuă să impresioneze.

În Thailanda, tânărul matematician a demonstrat din nou că excelența nu este întâmplătoare. Eduard Florin Ștefan a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la International Math Challenge 2026. Astfel, a devenit câștigătorul rundei globale a concursului.

 Ce se află în spatele succesului internațional al elevului din Caracal

Performanță de excepție pentru un elev din Caracal! Eduard Ștefan, elev la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, continuă să impresioneze prin rezultate remarcabile la nivel internațional.

Sâmbătă, 31 ianuarie, la Bangkok, în Thailanda, tânărul matematician a obținut, pentru al doilea an consecutiv, medalia de aur la runda globală a competiției. Acesta și-a confirmat valoarea la Categoria 2, dedicată claselor V–VI.

„A reușit să obțină două medalii de aur, al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte”, a declarat mama băiatului, notează Agerpres.

Și reprezentanții școlii au transmis pe pagina de Facebook un mesaj scurt, dar sugestiv: „O nouă victorie strălucitoare”.

Ce spun reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” despre reușita băiatului

Eduard Florin Ștefan reușește din nou să aducă România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului internațional. Elevul a concurat la Categoria 2, destinată claselor V–VI. Pentru al doilea an consecutiv, a obținut o performanță extraordinară. A câștigat două medalii de aur, una în prima rundă și alta în runda globală a prestigiosului concurs internațional de matematică din Thailanda.

„Să câștigi aurul internațional este o onoare, dar să-ți aperi titlul și să rămâi cel mai bun din lume, an de an, este o dovadă de geniu și perseverență absolută. Eduard, ești mândria Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, a orașului Caracal și a întregii Românii și, în primul rând, mândria părinților tăi!”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.

