Performanță remarcabilă pentru România! Un elev din Caracal, laureat anul trecut cu două medalii de aur la competiții internaționale de , continuă să impresioneze.

În Thailanda, tânărul matematician a demonstrat din nou că excelența nu este întâmplătoare. Eduard Florin Ștefan a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la 2026. Astfel, a devenit câștigătorul rundei globale a concursului.

Ce se află în spatele succesului internațional al elevului din Caracal

Performanță de excepție pentru un elev din Caracal! Eduard Ștefan, elev la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, continuă să impresioneze prin rezultate remarcabile la nivel internațional.

Sâmbătă, 31 ianuarie, la Bangkok, în Thailanda, tânărul matematician a obținut, pentru al doilea an consecutiv, medalia de aur la runda globală a competiției. Acesta și-a confirmat valoarea la Categoria 2, dedicată claselor V–VI.

„A reușit să obțină două , al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte”, a declarat mama băiatului, notează Agerpres.

Și reprezentanții școlii au transmis pe pagina de Facebook un mesaj scurt, dar sugestiv: „O nouă victorie strălucitoare”.

Ce spun reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” despre reușita băiatului

Eduard Florin Ștefan reușește din nou să aducă România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului internațional. Elevul a concurat la Categoria 2, destinată claselor V–VI. Pentru al doilea an consecutiv, a obținut o performanță extraordinară. A câștigat două medalii de aur, una în prima rundă și alta în runda globală a prestigiosului concurs internațional de matematică din .

„Să câștigi aurul internațional este o onoare, dar să-ți aperi titlul și să rămâi cel mai bun din lume, an de an, este o dovadă de geniu și perseverență absolută. Eduard, ești mândria Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, a orașului Caracal și a întregii Românii și, în primul rând, mândria părinților tăi!”, se mai arată în mesajul postat pe Facebook.