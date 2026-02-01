Bugetul de stat pentru 2026 riscă să fie blocat de un nou conflict politic. a transmis că sprijinul său parlamentar depinde de adoptarea unor măsuri concrete pentru pensionarii cu venituri reduse.

Social-democrații cer ajutoare financiare dedicate pentru aproximativ 2,8 milioane de beneficiari. În lipsa acestor prevederi, partidul avertizează că nu va susține proiectul de buget.

Ce presupune concret pachetul de solidaritate socială propus de PSD

În contextul inflației ridicate și al blocării unor majorări de venituri, PSD vine cu o propunere menită să protejeze categoriile cele mai afectate de . Formațiunea dorește să continue politicile de sprijin social din anii trecuți, adaptându-le situației economice actuale.

Nucleul inițiativei îl reprezintă un „pachet de solidaritate socială”. Acesta este conceput pentru a oferi un ajutor real pensionarilor cu pensii mici și persoanelor din familii vulnerabile. Conform informațiilor apărute în spațiul public, sprijinul pentru pensionari ar urma să fie acordat prin plăți punctuale. Acestea ar fi distribuite în două momente importante ale anului, înainte de Paște și înainte de Crăciun. Nu este vorba despre o creștere permanentă a pensiilor. Este un ajutor temporar, menit să atenueze pierderea puterii de cumpărare. Sumele ar urma să fie acordate diferențiat, în funcție de nivelul pensiei. Pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei ar primi 600 de lei anual, cei cu pensii sub 2.000 de lei ar beneficia de 800 de lei, iar persoanele cu pensii sub 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei. Toate aceste sume ar fi acordate în două tranșe egale.

De ce mizează PSD pe reluarea ajutoarelor pentru pensionari în 2026

Propunerea are la bază modelele de sprijin aplicate în anii trecuți. În special în 2025, peste 2,4 milioane de cu venituri reduse au beneficiat de un ajutor financiar similar. La acel moment, impactul bugetar s-a ridicat la aproximativ 2 miliarde de lei. Mecanismul de acordare a fondurilor a funcționat fără blocaje majore din punct de vedere administrativ.

Pentru 2026, situația economică este însă mai complicată. Majorările de pensii au fost suspendate, iar spațiul fiscal este tot mai restrâns. Acest lucru tensionează negocierile din interiorul coaliției de guvernare, notează cancan.ro.

Chiar și așa, social-democrații susțin că sprijinirea pensionarilor vulnerabili nu poate fi trecută pe plan secund. În viziunea PSD, protecția categoriilor fragile trebuie să rămână o prioritate, chiar și într-un context bugetar dificil.