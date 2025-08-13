Bucureștiul extinde benzile unice STB: camere video pe autobuze pentru șoferii indisciplinați. Ce a declarat Stelian Bujduveanu

Primăria Capitalei va inaugura în săptămânile următoare aproape 11 kilometri noi de benzi dedicate transportului public, într-o serie de lucrări menite să îmbunătățească viteza și predictibilitatea

Pe traseele vizate se numără Bulevardul Iuliu Maniu, Calea Crângași, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Regele Mihai I, precum și Drumul Taberei, unde linia specială va acoperi aproximativ 7 km. De asemenea, segmentul de pe Bulevardul Lascăr Catargiu, între Piața Victoriei și Piața Romană, va deveni parte a rețelei de benzi unice, una dintre cele mai circulate artere ale Capitalei.

Cuprins:

Cine decide traseele noilor benzi unice

Cum îi vor surprinde autobuzele pe șoferii care încalcă legea

Ce spun șoferii

Primarul interimar al Capitalei, explică că proiectele au fost analizate și avizate de Comisia de Circulație, care include specialiști din mai multe domenii, inclusiv Brigada Rutieră.

„Benzile de circulație pentru transportul în comun sunt avizate de Comisia de Circulație. Acolo sunt experți din toate domeniile, inclusiv Brigada Rutieră. Ei vin, măsoară traficul în prealabil și propun anumite trasee pentru a fluidiza traficul” spune el, conform .

Pentru a descuraja utilizarea abuzivă a benzilor, de cele mai multe ori prin accesul altor vehicule, se lansează un proiect pilot care va dota autobuzele cu camere video frontale și posterioare.

„Este un proiect, ca STB să își doteze toată flota cu camere de filmat, în față și în spate, care la rândul lor, să fie incluse în sistemul management de trafic să poată comunica amenzi pentru toată lumea care intră și încalcă legislația”, adaugă Bujduveanu.

Șoferii STB recunosc utilitatea noii măsuri, dar atrag atenția asupra aplicării încă deficitare.

„E o idee bună, dar deocamdată trebuie să educe puțin lumea, să nu le mai ocupe”, spune un șofer.

„Pot să facă câte vor! Dacă nu se face nimic și circulă… e degeaba! Poliția ar trebui să stea undeva la capătul benzii să vadă că mașinile circulă”, adaugă un altul.

În ceea ce privește sancțiunile actuale, Brigada Rutieră raportează că, în primele șase luni ale anului, au fost aplicate aproximativ 1.400 de amenzi pentru asemenea abateri. Cele mai severe dintre acestea pot varia între 1.215 și 1.620 lei.