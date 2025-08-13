B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bucureștiul extinde benzile unice STB: camere video pe autobuze pentru șoferii indisciplinați. Ce a declarat Stelian Bujduveanu

Bucureștiul extinde benzile unice STB: camere video pe autobuze pentru șoferii indisciplinați. Ce a declarat Stelian Bujduveanu

Elena Boruz
13 aug. 2025, 20:26
Bucureștiul extinde benzile unice STB: camere video pe autobuze pentru șoferii indisciplinați. Ce a declarat Stelian Bujduveanu
Foto simbol: Societatea de Transport București - STB SA / Facebook

Primăria Capitalei va inaugura în săptămânile următoare aproape 11 kilometri noi de benzi dedicate transportului public, într-o serie de lucrări menite să îmbunătățească viteza și predictibilitatea STB-ului.

Pe traseele vizate se numără Bulevardul Iuliu Maniu, Calea Crângași, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Regele Mihai I, precum și Drumul Taberei, unde linia specială va acoperi aproximativ 7 km. De asemenea, segmentul de pe Bulevardul Lascăr Catargiu, între Piața Victoriei și Piața Romană, va deveni parte a rețelei de benzi unice, una dintre cele mai circulate artere ale Capitalei.

Cuprins:

  • Cine decide traseele noilor benzi unice
  • Cum îi vor surprinde autobuzele pe șoferii care încalcă legea
  • Ce spun șoferii

Cine decide traseele noilor benzi unice

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, explică că proiectele au fost analizate și avizate de Comisia de Circulație, care include specialiști din mai multe domenii, inclusiv Brigada Rutieră.

Benzile de circulație pentru transportul în comun sunt avizate de Comisia de Circulație. Acolo sunt experți din toate domeniile, inclusiv Brigada Rutieră. Ei vin, măsoară traficul în prealabil și propun anumite trasee pentru a fluidiza traficul” spune el, conform Observator News.

Cum îi vor surprinde autobuzele pe șoferii care încalcă legea

Pentru a descuraja utilizarea abuzivă a benzilor, de cele mai multe ori prin accesul altor vehicule, se lansează un proiect pilot care va dota autobuzele cu camere video frontale și posterioare.

„Este un proiect, ca STB să își doteze toată flota cu camere de filmat, în față și în spate, care la rândul lor, să fie incluse în sistemul management de trafic să poată comunica amenzi pentru toată lumea care intră și încalcă legislația”, adaugă Bujduveanu.

Ce spun șoferii

Șoferii STB recunosc utilitatea noii măsuri, dar atrag atenția asupra aplicării încă deficitare.

„E o idee bună, dar deocamdată trebuie să educe puțin lumea, să nu le mai ocupe”, spune un șofer.
„Pot să facă câte vor! Dacă nu se face nimic și circulă… e degeaba! Poliția ar trebui să stea undeva la capătul benzii să vadă că mașinile circulă”, adaugă un altul.

În ceea ce privește sancțiunile actuale, Brigada Rutieră raportează că, în primele șase luni ale anului, au fost aplicate aproximativ 1.400 de amenzi pentru asemenea abateri. Cele mai severe dintre acestea pot varia între 1.215 și 1.620 lei.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Strategia secretă a Prințului Harry pentru a-și repara imaginea, explicată de un expert. Ce ar fi vrut acesta
Eveniment
Strategia secretă a Prințului Harry pentru a-și repara imaginea, explicată de un expert. Ce ar fi vrut acesta
Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
Eveniment
Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
Eveniment
DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu
Eveniment
Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu
Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
Politică
Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”
Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
Politică
Grindeanu, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor: „Suprataxarea marilor averi și impozit mai mare pe criptomonede, printre măsurile analizate”
O explozie puternică a avut loc într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. Patru persoane, printre care un minor, au suferit arsuri grave
Eveniment
O explozie puternică a avut loc într-o locuință din Letea Veche, județul Bacău. Patru persoane, printre care un minor, au suferit arsuri grave
Accident mortal, în Timiș. O șoferiță a murit carbonizată. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Accident mortal, în Timiș. O șoferiță a murit carbonizată. Ce s-a întâmplat
Ce conține, de fapt, nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România? Avertismentul specialiștilor
Eveniment
Ce conține, de fapt, nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România? Avertismentul specialiștilor
Obiceiul zilnic care îți poate distruge vederea. Specialiștii explică ce să faci în schimb
Eveniment
Obiceiul zilnic care îți poate distruge vederea. Specialiștii explică ce să faci în schimb
Ultima oră
20:47 - Rusia amenințată de Trump dacă Putin nu oprește războiul după summitul din Alaska. Ce a spus președintele american
20:45 - Președintele Nicușor Dan, după videoconferința „Coaliției de Voință”: „Avem nevoie de o pace care să țină seama de interesele Ucrainei și ale Europei”
20:25 - Incendii puternice în mai multe destinații turistice din Grecia. Mai multe zone au fost evacuate
20:19 - Strategia secretă a Prințului Harry pentru a-și repara imaginea, explicată de un expert. Ce ar fi vrut acesta
19:51 - Un deținut a evadat din ambulanța cu care era transportat la Penitenciarul Jilava. Cum s-a petrecut totul
19:49 - DNSC avertizează: „O campanie guvernamentală” falsă promite laptopuri gratuite contra unei taxe de transport
19:30 - Felix Baumgartner avea o asigurare de viață de 500 de milioane de euro. Ce va primi Mihaela Rădulescu
19:21 - Ce a spus Mark Rutte după discuțiile Trump-Zelenski-lideri europeni / Zelenski: „Trump susține un armistițiu”
19:18 - Cum l-au transformat pe Radu Vâlcan cele 9 sezoane de „Insula Iubirii” pe care le-a prezentat? Bărbatul a spus cât de mult îl sprijină Adela Popescu
18:50 - Abrudean: „Una dintre măsurile din programul de guvernare anunțat de premierul Ilie Bolojan prinde contur” / „Introducerea unei taxe pe tranzacțiile excesive dintre firmele afiliate”