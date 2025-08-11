B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Bucureștiul scapă de infochioșcurile abandonate. Primăria promite puncte moderne pentru plata călătoriilor STB

Bucureștiul scapă de infochioșcurile abandonate. Primăria promite puncte moderne pentru plata călătoriilor STB

Răzvan Adrian
11 aug. 2025, 23:20
Bucureștiul scapă de infochioșcurile abandonate. Primăria promite puncte moderne pentru plata călătoriilor STB
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Sursa foto: Stelian Bujduveanu / Facebook

Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat pe Facebook că infochioșcurile vechi și nefuncționale din Capitală vor fi demontate, urmând să fie înlocuite cu spații moderne pentru plata călătoriilor STB.

Cuprins:

  • Cum vor fi eliminate echipamentele abandonate din spațiul public
  • Cu ce vor fi înlocuite echipamentele vechi

Cum vor fi eliminate echipamentele abandonate din spațiul public

Primarul interimar General al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu a precizat că aceste schimbări vor să modernizeze și să curețe orașul de infochioșcurile nefolosite de zeci de ani.

„Un lucru care mi-a sărit în ochi – și probabil și vouă – sunt infochioșcurile lăsate în paragină, niște relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate.

Am decis că e timpul să facem ordine. Demontăm aceste puncte de informare nefuncționale, dar și alte obiecte de pe spațiul public care nu mai oferă nimic util comunității și doar ocupă spațiu public”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.

Cu ce vor fi înlocuite echipamentele vechi

Primarul a explicat că aceste structuri, deteriorate și abandonate, nu se mai potrivesc cu standardele unui oraș european.

„Sunt stricate, ruginite și abandonate – și nu mai au ce căuta într-un oraș care vrea să fie modern, curat și funcțional. Refolosim elementele utile și amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB”, a încheiat acesta.

Prin acest plan, autoritățile își propun să îmbunătățească accesul la servicii și să elimine infrastructura inutilă din peisajul urban.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură
Eveniment
Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură
Zeci de copii ajung anual la Urgențe după ce răspund provocărilor din online. Ce spun psihologii despre aceste tendințe periculoase
Eveniment
Zeci de copii ajung anual la Urgențe după ce răspund provocărilor din online. Ce spun psihologii despre aceste tendințe periculoase
Fuego, omagiu emoționant pentru Tamara Buciuceanu Botez. Artistul și-a amintit cu dor de ultima lor întâlnire din 2019
Eveniment
Fuego, omagiu emoționant pentru Tamara Buciuceanu Botez. Artistul și-a amintit cu dor de ultima lor întâlnire din 2019
Cazurile de malpraxis la veterinar, tot mai dese. Cum și unde pot depune stăpânii o plângere în astfel de cazuri
Eveniment
Cazurile de malpraxis la veterinar, tot mai dese. Cum și unde pot depune stăpânii o plângere în astfel de cazuri
România reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Oana Țoiu vorbește despre necesitatea unei păci durabile și garantate
Politică
România reafirmă sprijinul pentru Ucraina. Oana Țoiu vorbește despre necesitatea unei păci durabile și garantate
Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii
Externe
Un bărbat a fost intoxicat cu bromură de sodiu după ce a urmat sfatul unei inteligențe artificiale. Ce spun medicii
Fructul-medicament care crește la noi în țară. Un kilogram costă și 35 de lei
Eveniment
Fructul-medicament care crește la noi în țară. Un kilogram costă și 35 de lei
Compania Hidroelectrica avertizează că s-au creat imagini „deepfake” cu directorul companiei, folosite pentru promovarea unor înșelătorii online
Eveniment
Compania Hidroelectrica avertizează că s-au creat imagini „deepfake” cu directorul companiei, folosite pentru promovarea unor înșelătorii online
Chifle cu lapte pentru bugeri. Preparatul pufos care nu necesită frământare
Eveniment
Chifle cu lapte pentru bugeri. Preparatul pufos care nu necesită frământare
Donald Trump a spus de două ori că merge „în Rusia” înaintea întâlnirii cu Putin. Cum a reacționat publicul
Externe
Donald Trump a spus de două ori că merge „în Rusia” înaintea întâlnirii cu Putin. Cum a reacționat publicul
Ultima oră
00:06 - Un turist elvețian a rămas fără un ceas de 200.000 de euro, în Marsilia. Modul neașteptat în care au acționat hoții
23:55 - Ministrul Apărării, despre reforma pensiilor militare. Ce aspecte trebuie să rezolve o viitoare lege (VIDEO)
23:55 - Bogdan Ivan: Constanța, viitorul hub energetic regional. Se fac investiții în energie curată și în infrastructură
23:37 - Oana Roman, ținta jignirilor în mediul online. Ce mesaje a primit vedeta? „Ești urâtă, diformă, obeză”
23:21 - Ionuț Moșteanu, despre sprijinul acordat Ucrainei, în război: „Suntem aproape, ținem legătura și o să-i ajutăm în continuare” (VIDEO)
23:12 - Zeci de copii ajung anual la Urgențe după ce răspund provocărilor din online. Ce spun psihologii despre aceste tendințe periculoase
22:49 - Fuego, omagiu emoționant pentru Tamara Buciuceanu Botez. Artistul și-a amintit cu dor de ultima lor întâlnire din 2019
22:42 - Ionuț Moșteanu, despre corveta militară cumpărată din Turcia. Care sunt avantajele achiziției (VIDEO)
22:39 - Cazurile de malpraxis la veterinar, tot mai dese. Cum și unde pot depune stăpânii o plângere în astfel de cazuri
22:22 - Moșteanu, despre conflictul cu PSD-ul pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: “Noi am respectat doliul național. Am anunțat că nu mergem acolo, nu mă poți obliga. Coaliția trebuie să meargă mai departe” (VIDEO)