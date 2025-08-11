Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat pe Facebook că infochioșcurile vechi și nefuncționale din Capitală vor fi demontate, urmând să fie înlocuite cu spații moderne pentru plata călătoriilor STB.

Cum vor fi eliminate echipamentele abandonate din spațiul public

Primarul General al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu a precizat că aceste schimbări vor să și să curețe orașul de infochioșcurile nefolosite de zeci de ani.

„Un lucru care mi-a sărit în ochi – și probabil și vouă – sunt infochioșcurile lăsate în paragină, niște relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate.

Am decis că e timpul să facem ordine. Demontăm aceste puncte de informare nefuncționale, dar și alte obiecte de pe spațiul public care nu mai oferă nimic util comunității și doar ocupă spațiu public”, a scris acesta într-o .

Cu ce vor fi înlocuite echipamentele vechi

Primarul a explicat că aceste structuri, deteriorate și abandonate, nu se mai potrivesc cu standardele unui oraș european.

„Sunt stricate, ruginite și abandonate – și nu mai au ce căuta într-un oraș care vrea să fie modern, curat și funcțional. Refolosim elementele utile și amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB”, a încheiat acesta.

Prin acest plan, autoritățile își propun să îmbunătățească accesul la servicii și să elimine infrastructura inutilă din peisajul urban.