Se apropie un acord sau continuă blocajul pe buget
Reprezentanții partidelor din coaliția de guvernare se reunesc de la ora 13:00 într-o nouă ședință dedicată finalizării proiectului bugetului de stat. Obiectivul este ca documentul să fie pus în transparență publică până la finalul săptămânii, conform calendarului stabilit de liderii politici.
Întâlnirea are loc după tensiunile apărute săptămâna trecută. Atunci, ministrul Finanțelor le-a propus celor de la PSD o alocare de 1,7 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate. Suma reprezintă aproape jumătate din totalul necesar, estimat la aproximativ 3,4 miliarde de lei. Pentru restul banilor, PSD ar urma să identifice surse de cofinanțare.
La câteva ore după acea ședință, PSD a transmis un comunicat de presă. În document, social-democrații l-au acuzat pe Ilie Bolojan că „a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare” în timpul negocierilor privind bugetul. Social-democrații au susținut că premierul ar fi inclus în proiect prevederi care contravin solicitărilor exprimate anterior de partidele care îi asigură sprijinul parlamentar.
De cealaltă parte, premierul a respins acuzațiile. Acesta a declarat că situația prezentată de PSD „este în contradicție totală cu realitatea”. Ilie Bolojan a afirmat că în ședința de luni trebuie făcute doar ultimele corecturi ale proiectului. Bugetul ar putea fi trimis în Parlament pentru adoptare cel târziu miercuri sau joi, notează hotnews.ro.
De ce amenință PSD că nu va vota bugetul
Nemulțumirile social-democraților au apărut după negocierile privind conținutul proiectului de buget. PSD a cerut ca documentul să includă un pachet de ajutoare acordate în două tranșe persoanelor cu venituri reduse. Social-democrații consideră măsura esențială pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile.
În același timp, partidul a solicitat ca bugetul să prevadă fonduri suficiente pentru investițiile naționale și locale. Liderii PSD au insistat și ca nicio primărie din țară să nu primească mai puțini bani decât anul trecut.
Pe lista solicitărilor se află și păstrarea la nivel local a tuturor taxelor colectate de primării. În plus, social-democrații vor eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război, dar și introducerea unor ajutoare pentru mamele care revin la muncă.