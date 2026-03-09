Se apropie un acord sau continuă blocajul pe buget

Reprezentanții partidelor din coaliția de guvernare se reunesc de la ora 13:00 într-o nouă ședință dedicată finalizării proiectului bugetului de stat. Obiectivul este ca documentul să fie pus în transparență publică până la finalul săptămânii, conform calendarului stabilit de liderii politici.

Întâlnirea are loc după . Atunci, ministrul Finanțelor le-a propus celor de la PSD o alocare de 1,7 miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate. Suma reprezintă aproape jumătate din totalul necesar, estimat la aproximativ 3,4 miliarde de lei. Pentru restul banilor, PSD ar urma să identifice surse de cofinanțare.

La câteva ore după acea ședință, PSD a transmis un comunicat de presă. În document, social-democrații l-au acuzat pe Ilie Bolojan că „a provocat un nou blocaj în Coaliția de guvernare” în timpul negocierilor privind bugetul. Social-democrații au susținut că premierul ar fi inclus în proiect prevederi care contravin solicitărilor exprimate anterior de partidele care îi asigură sprijinul parlamentar.

De cealaltă parte, premierul a respins acuzațiile. Acesta a declarat că situația prezentată de PSD „este în contradicție totală cu realitatea”. Ilie Bolojan a afirmat că în ședința de luni trebuie făcute doar ultimele corecturi ale proiectului. Bugetul ar putea fi trimis în Parlament pentru adoptare cel târziu miercuri sau joi, notează hotnews.ro.