Victimele unor fapte grave de violență ar putea primi, în viitor, un sprijin concret din partea statului. Acest ajutor s-ar putea reflecta inclusiv la locul de muncă, prin măsuri speciale dedicate acestor angajați. Un proiect legislativ a fost depus recent în Parlament și propune modificarea Codului muncii. Inițiativa prevede ca aceste persoane să beneficieze de un concediu plătit special.

Propunerea este susținută de mai mulți parlamentari . Aceasta prevede acordarea a zece zile libere plătite angajaților care au trecut prin astfel de situații traumatizante. Scopul este de a le oferi timpul necesar pentru recuperare și pentru rezolvarea problemelor personale. În același timp, măsura urmărește să îi ajute să își recapete stabilitatea emoțională.

Ce ar presupune, în mod concret, cele 10 zile libere propuse

Proiectul legislativ vizează completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, prin introducerea unui articol nou care să reglementeze clar acest drept. Potrivit inițiativei, ar putea beneficia de cele zece zile libere plătite salariații care au fost victime ale ale violului sau ale agresiunii sexuale. În același timp, măsura i-ar viza și pe angajații ai căror copii minori au trecut prin astfel de traume. Aceștia ar avea posibilitatea să le fie alături și să gestioneze situația fără teama unor consecințe profesionale.

Scopul principal este de a oferi un sprijin real într-un moment extrem de dificil, fără riscul pierderii veniturilor sau al locului de muncă. Inițiatorii subliniază că, în prezent, multe victime amână să ceară ajutor medical, consiliere psihologică sau sprijin juridic. Acestea se tem că absențele le-ar putea afecta cariera.

Aceste zile nu ar fi tratate ca un obișnuit, ci ca o perioadă necesară pentru refacerea emoțională. Totodată, ele ar putea fi folosite pentru accesarea serviciilor medicale și psihologice, obținerea asistenței juridice și rezolvarea demersurilor administrative. Un aspect important este flexibilitatea acestui concediu. El nu ar trebui luat integral, ci ar putea fi folosit fracționat, în funcție de nevoile concrete și de programările necesare, notează playtech.ro.