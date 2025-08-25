Românii care călătoresc în Uniunea Europeană vor avea nevoie, în curând, de cartea de identitate electronică. Fără buletinele cu cip aceștia nu vor mai putea călători în afara granițelor.

Cuprins

De când devin buletinele cu cip obligatorii

Buletinele clasice, fără suport electronic, nu vor mai fi recunoscute ca documente de călătorie, măsură impusă de standardizarea europeană și de necesitatea sporirii securității la granițe.

„Actele de identitate emise cetăţenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriile statelor membre. În aceste condiţii, cartea electronică de identitate a fost proiectată să corespundă standardelor europene ce impun existenţa unui suport de stocare electronic”, a explicat Claudiu Giulescu, șeful Direcției de Evidență a Populației, potrivit .

Buletinele vechi vor rămâne valabile până la data expirării sau, cel târziu, până în anul 2031, când vor fi complet retrase din uz.

Noua carte de identitate oferă mai multă siguranță pentru datele personale, permite semnătura electronică și nu mai impune schimbarea documentului odată cu schimbarea domiciliului. Românii care au împlinit 14 ani o pot obține gratuit, cel puțin până în 2026.

Când vor fi modernizate pașapoartele

Interesul pentru noul document este deja ridicat: peste 40.000 de persoane l-au solicitat doar într-o singură lună. Din iulie 2026, eliberarea va presupune o taxă de 68 de lei.

Și pașapoartele vor fi modernizate: din 15 septembrie 2025, pașapoartele simple temporare vor include un cod QR semnat digital, menit să crească securitatea și să reducă riscul de falsificare.