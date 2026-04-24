Lucrările dentare vechi pot deveni un risc. Medicii DENT ESTET explică de ce nu trebuie ignorate

Mulți pacienți cred că, odată ce și-au pus sau lucrări protetice, problema este rezolvată definitiv. În realitate, aceste lucrări au o durată de viață limitată și pot ascunde probleme grave, fără simptome evidente.

„De multe ori, pacientul are impresia că totul este în regulă, în timp ce sub coroană dintele se distruge progresiv.” — .

Invitat recent la B1TV, Dr. Ionuț Zaharii, medic specialist în protetică dentară, a explicat de ce lucrările vechi pot deveni, în timp, mai degrabă un risc decât o soluție.

De ce lucrările dentare vechi devin periculoase

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de medic este legat de durata de viață a lucrărilor dentare.

„O lucrare protetică, fie că vorbim de coroane sau fațete, nu este permanentă, chiar dacă a fost realizată corect și din materiale de bună calitate.”, a explicat Dr. Zaharii în direct.„Durata lor de viață depinde foarte mult de igiena pacientului, de forțele masticatorii, de echilibrul ocluzal.”

În timp, între coroană și dinte pot apărea mici spații invizibile pentru pacient, dar extrem de periculoase. Acolo se acumulează bacterii, iar procesul de degradare începe fără să doară.

Problema invizibilă — distrugerea dintelui sub coroană

Una dintre cele mai frecvente situații este apariția cariilor sub lucrările existente.

„Apare o zonă vulnerabilă între coroană și dinte, unde se pot acumula bacterii și pot duce la formarea de carii pe sub coroane”, a spus medicul.

În paralel, gingia se poate retrage, iar marginea lucrării devine expusă. Dincolo de aspectul estetic, acest lucru favorizează inflamația și infecțiile.

Problema majoră este că toate aceste procese pot evolua fără simptome evidente. Pacientul nu simte nimic, dar dintele se degradează treptat.

Semnele pe care le ignori cel mai des

Chiar dacă unele probleme sunt „tăcute”, există și semnale de alarmă:

sângerări gingivale

inflamație sau gingie umflată

miros neplăcut persistent

retracții gingivale

modificări de culoare ale gingiei

senzația că dintele sau lucrarea se mișcă

„Cel mai grav este că aceste simptome, câteodată, nici măcar nu sunt remarcate de pacient. De aceea este foarte important să vină periodic la control”, avertizează medicul.

Ce riști dacă amâni controlul

Amânarea tratamentului poate transforma o problemă minoră într-una complexă.

Inițial, poate fi vorba despre o simplă carie. Dar, netratată, aceasta poate ajunge la nerv sau poate genera infecții în os.

„Infecția, câteodată, nu doare deloc. Pacientul nici nu știe că este acolo, până când devine prea mare și începe să doară”, explică Dr. Zaharii.

În unele cazuri, se ajunge la extracție și implant dentar — tratamente mult mai complexe și costisitoare.

De ce contează atât de mult tratamentul de canal

În unele situații, poate fi necesară îndepărtarea infecției prin tratamentul de canal.

Medicul îl compară cu fundația unei case:

„Este ca și cum am construi o casă și dacă fundația este șubredă, întreaga structură poate ceda”, spune acesta.

Dacă bacteriile nu sunt eliminate complet din interiorul dintelui, infecția poate reapărea în timp, chiar dacă lucrarea este perfect realizată la exterior.

Cum arată tratamentele moderne astăzi

Astăzi, tratamentele protetice nu mai înseamnă doar coroane realizate „după ochi”.

Totul pornește de la un diagnostic digital complet:

scanare intraorală 3D

tomografie dentară (CBCT)

analiză facială

evaluarea mușcăturii cu tehnologii precum Modjaw

„Putem să facem o simulare și pacientul vede rezultatul înainte să ne apucăm de lucru”, a explicat medicul.

Acest lucru permite tratamente personalizate, adaptate fiecărui pacient, atât funcțional, cât și estetic.

Ce poți face ca să eviți problemele

Indiferent cât de bine este realizată o lucrare, întreținerea rămâne esențială.

Rutina corectă include:

periaj de două ori pe zi

folosirea aței dentare sau a dușului bucal

controale la 6 luni

igienizări profesionale periodice (detartraj, Airflow, periaj profesional)

„Cu cât venim mai repede la medic, cu atât mai bine”, este concluzia simplă a specialistului.

Abordarea prezentată de Dr. Ionuț Zaharii reflectă direcția în care a evoluat stomatologia modernă: tratamente bazate pe diagnostic corect, tehnologie și personalizare.

În cadrul DENT ESTET, această filozofie este aplicată integrat, de la prima consultație până la rezultatul final.

Dr. Oana Taban, fondatorul grupului DENT ESTET, subliniază importanța acestei abordări: „Credem că medicina dentară modernă înseamnă mai mult decât tratament – înseamnă prevenție, educație și grijă reală pentru pacient, pe termen lung.”

Prin integrarea tehnologiilor digitale și a echipelor multidisciplinare, DENT ESTET își propune să ofere pacienților nu doar soluții estetice, ci tratamente sigure, predictibile și durabile.