Fenomenul El Nino va afecta Europa. Ce se va întâmpla cu vremea peste o lună

Ana Maria
24 apr. 2026, 21:15
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Când ar putea avea loc fenomenul El Niño
  2. Ce impact va avea asupra vremii, la nivel global
  3. Cât de puternic ar putea fi acest episod
  4. Ce este fenomenul El Niño și cât durează

Fenomenul El Nino revine! Un nou episod al fenomenului El Niño ar putea debuta încă din vara anului 2026, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Specialiștii atrag atenția că această schimbare ar putea influența semnificativ temperaturile și regimul precipitațiilor la nivel global, informează AFP, citat de Agerpres.

Când ar putea avea loc fenomenul El Niño

Potrivit celor mai recente date, există o probabilitate tot mai mare ca El Niño să se instaleze în intervalul mai-iulie 2026. Experții vorbesc despre o schimbare vizibilă în zona Pacificului ecuatorial, unde temperaturile apelor de suprafață sunt în creștere accelerată.

„Previziunile pentru aceste trei luni următoare indică o predominanţă aproape globală a unor temperaturi superioare valorii normale la suprafaţa terestră”, a transmis OMM.

Ce impact va avea asupra vremii, la nivel global

Specialiștii estimează că efectele vor fi resimțite în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa. Temperaturile ar putea depăși valorile normale în aproape toate zonele, în timp ce precipitațiile vor varia semnificativ de la o regiune la alta.

„Semnalul este deosebit de puternic în sudul Americii de Nord, America Centrală şi Marea Caraibilor, precum şi în Europa şi în Africa de Nord”, potrivit datelor OMM.

Cât de puternic ar putea fi acest episod

Potrivit modelelor climatice, există indicii că episodul El Niño ar putea avea o intensitate ridicată.

„După o perioadă de condiţii neutre la începutul anului”, care s-au instalat după episodul La Niña din 2025-2026, „estimăm cu un grad ridicat de încredere că un episod El Nino va începe în curând, ce va fi urmat de o nouă intensificare în lunile viitoare”, a menționat Wilfran Moufouma Okia.

„Potrivit modelelor computerizate, ar putea fi vorba despre un episod cu o intensitate puternică”, a mai adăugat acesta.

Ce este fenomenul El Niño și cât durează

El Niño este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea anormală a apelor din centrul și estul Pacificului ecuatorial. Acesta apare, de regulă, la intervale de 2 până la 7 ani și poate dura între 9 și 12 luni. Ultimul episod din 2023-2024 a contribuit la înregistrarea celor mai ridicate temperaturi globale din istorie, potrivit meteorologilor.

Reprezentanții OMM subliniază că, până în prezent, nu există dovezi clare că schimbările climatice cauzate de activitatea umană ar crește frecvența sau intensitatea episoadelor El Niño.

Totuși, aceste fenomene naturale se manifestă într-un context climatic global deja afectat de încălzirea planetei. OMM urmează să publice un nou buletin informativ la finalul lunii mai, pentru a oferi prognoze mai precise pentru perioada verii și lunile care urmează.

