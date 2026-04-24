Selen Osmanoglu
24 apr. 2026, 20:08
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Un taximetrist în vârstă de 54 de ani este cercetat de polițiști după ce ar fi rănit un bărbat cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit vineri, 24 aprilie, într-o stație GPL din Sectorul 6 al Capitalei. Victima a fost transportată la spital, iar starea sa nu este gravă.

Intervenția poliției după apel la 112

Poliția Capitalei spune că incidentul a fost semnalat prin apel la 112 în jurul orei 16:45, scrie Adevărul.

„La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16.45, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o stație GPL situată în Sectorul 6, o persoană prezintă o plagă înjunghiată. Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, se arată în comunicatul oficial.

Cum a început conflictul

Potrivit informațiilor obținute din surse, incidentul a avut loc la o stație GPL de pe strada Brașov din Sectorul 6.

Un bărbat de 36 de ani ar fi oprit pentru alimentarea autoturismului, moment în care în spatele său s-a format o coadă. Taximetristul aflat în așteptare s-ar fi enervat din cauza timpului de așteptare și ar fi avut un schimb de replici cu acesta.

Momentul agresiunii

După alimentare, bărbatul a intrat în benzinărie pentru a plăti și a cumpăra produse, ceea ce a prelungit conflictul. Disputa a continuat și după ieșirea acestuia, moment în care taximetristul ar fi coborât din mașină.

Observând că acesta avea un obiect în mână, bărbatul a încercat să se îndepărteze, însă a fost înțepat în coapsă.

Victima, transportată la spital

Bărbatul rănit a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor existente, acesta nu se află în stare gravă.

Ancheta continuă

Taximetristul de 54 de ani a fost dus la audieri, iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Acesta este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

