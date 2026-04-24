Balsamul de rufe, folosit de nenumărați români și disponibil în toate magazinele din țară, oferă hainelor un miros plăcut și o textură mai delicată, dar utilizarea frecventă poate genera riscuri pentru piele și căile respiratorii.

Ce este și cum acționează balsamul de rufe?

Balsamul de rufe este un produs lichid utilizat atunci când se pun hainele la spălat, având rolul de a îmbunătăți aspectul, textura şi parfumul articolelor de îmbrăcăminte. Balsamul de rufe se găsește în toate magazinele din ţară şi este foarte uşor de folosit. În timp ce detergentul curăţă petele şi murdăria, balsamul acţionează asupra fibrelor textile şi modifică modul în care acestea interacţionează între ele.

Substanţele din balsam se depun pe fibre şi reduc frecarea dintre ele, astfel încât materialele devin mai moi şi se calcă mai uşor, conform consumerreports.org. Balsamul de rufe este foarte popular, însă aceste proprietăţi sunt obţinute prin compuşi chimici care rămân pe ţesături după spălare.

Este balsamul de rufe toxic și ce riscuri prezintă?

Pentru o încărcătură standard de rufe, între 25 și 50 de mililitri de balsam vor fi suficienţi, iar, atât timp cât este folosit conform instrucţiunilor de pe ambalaj, nu ne va pune sănătatea în pericol. Totuşi, utilizarea frecventă ridică problema expunerii cumulative la substanţele chimice conţinute de produs.

Problemele pot apărea mai ales din cauza parfumurilor sintetice, a conservanţilor sau a compuşilor cationici. Persoanele cu piele sensibilă pot dezvolta iritaţii sau dermatite de contact, în special când rămân urme de balsam în ţesături. De asemenea, parfumul poate irita căile respiratorii în spaţii slab ventilate.

Cu ce alternative naturale poate fi înlocuit?

Cei care caută alternative naturale pot apela la oţet alb, care trebuie turnat în cantităţi moderate în compartimentul pentru balsam. Oţetul alb va înmuia fibrele, elimină mirosul neplăcut şi previne acumularea depunerilor de detergent. Mirosul specific de oţet dispare atunci când se usucă hainele.

O altă opţiune simplă este bicarbonatul de sodiu, care poate fi adăugat direct în tambur pentru a neutraliza mirosurile neplăcute şi a susţine procesul de curăţare. Aceste soluţii naturale sunt prezentate ca alternative pentru a evita expunerea constantă la parfumuri sintetice, conservanţi şi compuși cationici.