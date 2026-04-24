Acasa » Eveniment » Rogobete, acuzații grave privind medicamentele oncologice: „Chimioterapicele erau furate de la IOB și duse în spitale private”

Selen Osmanoglu
24 apr. 2026, 19:44
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Medicamente dispărute și suspiciuni de furt
  2. Facturi fictive și lipsă de trasabilitate
  3. Suspiciuni legate și de echipamente medicale
  4. Raportul ar putea ajunge la Parchet
  5. Probleme și în aprovizionare

Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că un raport al Curții de Conturi scoate la iveală nereguli grave la Institutul Oncologic București, inclusiv furtul de medicamente pentru chimioterapie și transferul acestora către spitale private.

Medicamente dispărute și suspiciuni de furt

Potrivit lui Alexandru Rogobete, raportul vizează perioada 2023-2024 și indică faptul că anumite chimioterapice ar fi fost sustrase din Institutul Oncologic București și redirecționate către unități medicale private, scrie Adevărul.

„Chimioterapicele erau furate de la IOB şi duse la spitalele private unde lucrau niște doctori”, a afirmat acesta într-o conferință de presă.

Ministrul a subliniat că actuala conducere a instituției nu este vizată direct, fiind vorba despre probleme moștenite de la administrația anterioară.

Facturi fictive și lipsă de trasabilitate

Oficialul a oferit și detalii despre modul în care ar fi fost posibil acest sistem. Printre neregulile descoperite se numără facturi pentru medicamente care nu au ajuns niciodată în spital sau produse care au fost înregistrate ca intrate, dar nu mai apar în stoc.

„Există facturi intrate în spital, dar fără medicamente intrate în spital. Deci facturi fictive. Există facturi intrate în spital, medicamente intrate în spital plătite, dar nedecontate pe pacient, deși în stoc nu mai apar. Și lista poate continua”, a explicat Rogobete.

Suspiciuni legate și de echipamente medicale

Ministrul a atras atenția și asupra întârzierii punerii în funcțiune a unui echipament PET-CT finanțat de Ministerul Sănătății în 2022.

Acesta a fost utilizat abia anul trecut, în condițiile în care, la mică distanță, funcționa deja un aparat similar într-o unitate privată, unde erau direcționați pacienți oncologici.

Raportul ar putea ajunge la Parchet

Alexandru Rogobete a anunțat că raportul Curții de Conturi, alături de concluziile Corpului de Control al Ministerului Sănătății, va fi transmis „cel mai probabil” către Parchetul General.

Controlul efectuat recent la Institutul Oncologic București a avut scopul de a clarifica situațiile din trecut și de a aduna documente relevante pentru anchetă.

Probleme și în aprovizionare

Ministrul a menționat și dificultăți în aprovizionarea cu medicamente oncologice, cauzate de întârzieri în licitații sau probleme la producători. Totuși, el a susținut că aceste sincope au fost, în general, acoperite prin intermediul companiei Unifarm.

Cazul ridică semne de întrebare serioase privind gestionarea resurselor din sistemul medical și ar putea duce la anchete penale, în funcție de concluziile finale ale autorităților.

